Сину Дмитра Коляденка побили авто: "Комусь не сподобався концерт?"

Син українського шоумена Дмитра Коляденка, співавтор гурту Kadnay і засновник творчої спілки Phil it Пилип Коляденко здивував неприємним інцидентом, який із ним трапився.

У своєму Telegram музикант опублікував фото автомобіля. У машині було повністю розбите лобове скло. Вочевидь, невідомі побили автівку Пилипа Коляденка. Неприємний інцидент стався в Києві.

Сам Пилип, схоже, не втрачає почуття гумору. Річ у тім, що 31 жовтня у Phil it був концерт. Як жартує музикант, чи то їхній виступ комусь не сподобався, чи то хтось аж настільки був у захваті, що аж пошкодив авто.

Авто сина Дмитра Коляденка

"Комусь настільки не сподобався концерт? Чи це, навпаки, екстаз" – прокоментував Пилип Коляденко.

