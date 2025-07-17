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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1084
Час на прочитання
1 хв

Сину Лесі Нікітюк виповнився місяць: ведуча показала, як із розмахом святкувала

Також ведуча зізналась, як її змінило материнство.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк повідомила про важливе свято в її родині.

Так, синові знаменитості виповнився місяць. Тож, ведуча вирішила з розмахом відсвяткувати цю особливу дату. Леся Нікітюк, яка була одягнена в коротеньку сукню, замовила неймовірну фотозону. Вона була світлого кольору, а красувалася на ній композиція з блакитних, бежевих та білих повітряних кульок.

Синові Лесі Нікітюк виповнився місяць / © instagram.com/lesia_nikituk

Синові Лесі Нікітюк виповнився місяць / © instagram.com/lesia_nikituk

Також Леся Нікітюк замовила особливий тортик. Він був жовтого кольору з символічним написом – "1 місяць".

Синові Лесі Нікітюк виповнився місяць / © instagram.com/lesia_nikituk

Синові Лесі Нікітюк виповнився місяць / © instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча святкувала місяць синочка в колі рідних та близьких. Знаменитість організувала мінібенкет. До речі, локація була прикрашена в блакитних кольорах.

Синові Лесі Нікітюк виповнився місяць / © instagram.com/lesia_nikituk

Синові Лесі Нікітюк виповнився місяць / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк також поділилася, як її змінило материнство. Ведуча говорить, що з появою сина в житті вона зрозуміла, що таке любов мами.

"Нашому чулувічку вже місяць. У моєму серці прокидається любов, невідомої для мене галактики під назвою "дитина". Боже, в нас є дитина!" – поділилася ведуча.

Зазначимо, Леся Нікітюк 15 червня в одному з пологових Києва народила сина. Батько хлопчика – військовий Дмитро Бабчук, стосунки з яким ведуча розсекретила торік. Нещодавно знаменитість ділилася, як відновлюється після пологів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1084
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