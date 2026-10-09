Сини Горбунова й Осадчої несподівано прийшли на "Голос країни" й зустрілися із зірковим тренером

Юрій Горбунов та Катерина Осадча з синами / © пресслужба каналу "1+1"

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Українські ведучі «Голосу країни-14» Юрій Горбунов і Катерина Осадча показали синам за лаштунки шоу та познайомили їх із тренером нового сезону Артемом Пивоваровим.

Так, дев’ятирічний Іван і п’ятирічний Данило вперше відвідали знімальний майданчик проєкту, ведучими якого є їхні батьки. Хлопчики побували на головній сцені, посиділи в легендарних червоних тренерських кріслах і зробили фото з одним із наставників шоу — Пивоваровим.

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Юрій Горбунов зізнався, що діти давно хотіли побачити батьків під час роботи. Нагода з’явилася після кількох насичених знімальних днів, коли хлопчики особливо сумували за мамою й татом.

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«У нас з Катериною було кілька днів знімань від ранку до вечора, діти постійно телефонували, казали, що скучають за нами. Я їм кажу, давайте ви в один з днів приїдете. Вони погодились, приїхали з нянею. Страшенно були раді. Не хотіли йти. Іван на виході навіть розплакався, не хотів вертатися додому. Бо нам з Катею треба було вже йти в кадр. Їм страшенно все сподобалось, Іван взагалі хоче стати артистом. Хоча його основний пріоритет — це спорт. Ну а Данилові в принципі все сподобалося», — розповів ведучий.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча з синами та Артем Пивоваров / © пресслужба каналу "1+1"

Син Юрія Горбунова та Катерини Осадчої / © пресслужба каналу "1+1"

Старший син подружжя захоплюється картингом, вейкбордингом і тенісом. Молодший же проявляє інтерес до музики. За словами Катерини Осадчої, Данило полюбляє співати вдома й повторювати рухи за виконавцями.

Ведуча також розповіла, що обидва хлопчики слухають пісні учасників «Дитячого Євробачення» та люблять творчість РуханкоМена. Серед їхніх фаворитів — Софія Нерсесян і Артем Котенко, чиї виступи діти не лише переглядають, а й знають напам’ять.

«Найулюбленіші виконавці Івана і Данила — це РуханкоМен і діти-учасники “Дитячого Євробачення”. Ходимо з ними на концерти Софії Нерсесян, Артема Котенка. Вони слухають їхні пісні, знають їх напам’ять. У машині „Мотанку“ Софії Нерсесян можемо слухати буквально п’ять мільйонів разів! Також інколи вмикаємо MONATIK.

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Сини дуже чекають на «Голос. Діти». Звісно, вони були маленькі, коли проєкт йшов в прямому ефірі 1+1, але ці виступи можна передивитися на YouTube. Данило взагалі дуже любить співати. У нього є мікрофон на стійці, він може поставити на планшеті «Мотанку», увімкнути її і співати, повторювати всі рухи. Його дуже надихнула Софія Нерсесян. Він уперше побачив її на «Родинному Різдві», яке ми робили разом із нашою фундацією, і відтоді став її великим шанувальником», — поділилася Осадча.

Юрій Горбунов з синами та Артем Пивоваров / © пресслужба каналу "1+1"

До слова, у 14-му сезоні «Голосу країни» тренерські крісла займуть Тіна Кароль, Наталя Могилевська, MONATIK і PIVOVAROV. Прем’єра нового сезону запланована на 25 жовтня о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Цьогоріч шоу матиме й благодійну мету. Проєкт об’єднався з благодійним фондом «Півник», щоб допомогти українським військовим, які втратили слух унаслідок вибухових травм, отримати слуховідновлювальні операції.

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