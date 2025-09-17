Сини Кароль і Білик в Європі, а доньки Могилевської — в Україні: де навчаються діти зірок під час війни

Ірина Білик з синами, Тіна Кароль з сином і Наталія Могилевська з донькою

Реклама

Діти українських зірок під час війни продовжують навчання в Україні та за її межами, обираючи найкращі школи й університети. Хтось здобуває освіту у престижних закладах Європи чи США, а інші залишаються вдома поруч з рідними.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, де та як навчаються спадкоємці українських знаменитостей, які плани вони мають на майбутнє та хто з них пішов стопами батьків і будує кар'єру в шоубізнесі.

Тіна Кароль

Син співачки Тіни Кароль, Веніамін, ще 2014 року переїхав до Великої Британії, де навчається у престижній школі Repton Preparatory School. Хлопець уже визначився із напрямком освіти: планує поєднувати політологію, економіку та бізнес. Веніамін вільно володіє чотирма мовами — українською, англійською, французькою та іспанською. Він мешкає у Великій Британії самостійно, а на канікулах приїздить до мами в Україну.

Реклама

Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

Оля Полякова

Старша донька Олі Полякової, Маша, обрала музичну освіту та вступила до престижного коледжу Берклі у США. Спочатку через бюрократичні труднощі з візою дівчині довелося тимчасово відкласти навчання, однак вона продовжує жити у США. Маша активно розвиває власний блог у соцмережах, має чималу аудиторію в Instagram та TikTok. Вона вже заявила про артистичні амбіції та почала сольну діяльність, йдучи стопами своєї мами.

Оля Полякова з донькою / © instagram.com/polyakovamusic

Маша Єфросиніна

Донька телеведучої Маші Єфросиніної, Нана Хромаєва, мешкає та навчається у Нідерландах. Вона обрала спеціальність політологія й здобуває освіту в одному з університетів Амстердама. Дівчина уникає зайвої публічності, рідко з’являється у соцмережах і не любить, коли мама ділиться подробицями її життя. Нана живе окремо і зустрічається з родиною під час канікул, подорожуючи. Тим часом молодший син зірки Сашко залишається з мамою в Україні та від вересня цього року почав здобувати освіту в середній школі у Києві.

Маша Єфросиніна з донькою / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Сергій Притула

16-річний син телеведучого та волонтера Сергія Притули, Дмитро, цього року закінчив українську школу, а також паралельно навчався в іноземній, де йому залишився ще один рік. Дмитро розглядає два варіанти вступу — в український або закордонний виш, але сам Притула зізнається, що був би радий, аби син залишився в Україні. Тим часом доньки Соломія та Серафима ходять до школи й садка у Києві. Соломія, якій виповнилося вісім років, займається музикою, шахами, фехтуванням і навіть дзюдо.

Сергій Притула з сином / © instagram.com/siriy_ua

Потап й Ірина Горова

Син експодружжя продюсерів Потапа та Ірини Горової, Андрій, нині навчається в елітній школі ACS International School Cobham у Великій Британії. Зіркові батьки допомогли обрати навчальний заклад, однак своїми спортивними досягненнями хлопець скоротив вартість навчання. Андрій отримав стипендію та грає у складі баскетбольної команди школи. Юнак продовжує навчання з перспективою подальшого вступу до іноземного вишу, поєднуючи спорт і освіту.

Реклама

Син Потапа та Ірини Горової / © instagram.com/gorovaya_irina

Наталія Могилевська

Артистка виховує двох доньок. Молодша Соня пішла до pre-school, де готується до школи й щодня відвідує заняття. Крім того, зіркова мама записала дівчинку на курси англійської мови. Старша донька Мішель у свої 13 років розпочала навчання за напрямом у ліцеї, який дасть їй професію, але Наталія поки що тримає інтригу. Раніше артистка зізнавалася, що Мішель цікавиться грумінгом тварин.

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Євген Кошовий

Старша донька актора "Кварталу 95" Євгена Кошового, Варвара, цьогоріч закінчила школу. Дівчина спершу планувала вступати до польського вишу, але згодом вирішила залишитися в Україні. Варвара вступила до університету в Києві на спеціальність, пов’язану з шоубізнесом, і тепер вивчатиме менеджмент та режисуру. Молодша донька зірки Серафима перейшла до середньої школи й також захоплюється творчістю.

Євген Кошовий з доньками / © Фото з особистого архіву

Ірина Білик

У співачки Ірини Білик двоє синів — 25-річний Гліб та 10-річний Табріз. За інформацією у Мережі, зараз вони мешкають в Іспанії. Гліб раніше закінчив юридичний факультет Київського університету ім. Шевченка, але обрав музику — грає на гітарі й барабанах та створив власний рок-гурт. Табріз же ще навчається у школі. Білик рідко ділиться подробицями життя дітей, але відомо, що Гліб підтримує Україну за кордоном, бере участь у мітингах та поширює інформацію про допомогу.

Ірина Білик з молодшим сином / © Instagram Ірини Білик

Старший син Ірини Білик / © instagram.com/hlibover.mp4

Катерина Осадча

Старший син ведучої Катерини Осадчої, 22-річний Ілля, проживає та здобуває освіту у США. Хлопець обрав IT-сферу й навчається за спеціалізацією "штучний інтелект". За словами Осадчої, цей вибір синові підказав його тато, який також працює в IT. Ілля вже планує після завершення навчання повернутися в Україну й реалізовувати свої знання тут. Катерина зізналася, що пишається рішенням сина, адже ця професія є надзвичайно перспективною зараз.

Реклама

Крім Іллі, ведуча разом із чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим виховує двох молодших синів — Івана, який навчається у молодшій школі, та Данила, який ходить до садочка. Обидва хлопчики живуть з батьками у Києві.

Катерина Осадча з синами / © instagram.com/kosadcha

Лідія Таран

17-річна донька ведучої Лідії Таран, Василина, цьогоріч офіційно стала студенткою. Дівчина закінчила французький коледж, паралельно здобувала освіту в Україні й подала документи одразу до кількох університетів Франції. Вступні іспити вона складала французькою мовою, що ускладнювало конкуренцію. Попри всі труднощі, Василина вступила до одного з найкращих вишів Європи — Science Po Paris, де вивчатиме політичні науки, соціологію, економіку та міжнародні відносини.

Лідія Таран з донькою / © instagram.com/lidiyataran

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua ділилася підбіркою імен голлівудських зірок, які в Україні вимовляють неправильно.