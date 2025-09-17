- Дата публікації
Сини Кароль і Білик в Європі, а доньки Могилевської — в Україні: де навчаються діти зірок під час війни
Спадкоємці українських знаменитостей здобувають освіту у різних куточках світу. Хтось навчається за кордоном, а хтось — залишається в Україні.
Діти українських зірок під час війни продовжують навчання в Україні та за її межами, обираючи найкращі школи й університети. Хтось здобуває освіту у престижних закладах Європи чи США, а інші залишаються вдома поруч з рідними.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, де та як навчаються спадкоємці українських знаменитостей, які плани вони мають на майбутнє та хто з них пішов стопами батьків і будує кар'єру в шоубізнесі.
Тіна Кароль
Син співачки Тіни Кароль, Веніамін, ще 2014 року переїхав до Великої Британії, де навчається у престижній школі Repton Preparatory School. Хлопець уже визначився із напрямком освіти: планує поєднувати політологію, економіку та бізнес. Веніамін вільно володіє чотирма мовами — українською, англійською, французькою та іспанською. Він мешкає у Великій Британії самостійно, а на канікулах приїздить до мами в Україну.
Оля Полякова
Старша донька Олі Полякової, Маша, обрала музичну освіту та вступила до престижного коледжу Берклі у США. Спочатку через бюрократичні труднощі з візою дівчині довелося тимчасово відкласти навчання, однак вона продовжує жити у США. Маша активно розвиває власний блог у соцмережах, має чималу аудиторію в Instagram та TikTok. Вона вже заявила про артистичні амбіції та почала сольну діяльність, йдучи стопами своєї мами.
Маша Єфросиніна
Донька телеведучої Маші Єфросиніної, Нана Хромаєва, мешкає та навчається у Нідерландах. Вона обрала спеціальність політологія й здобуває освіту в одному з університетів Амстердама. Дівчина уникає зайвої публічності, рідко з’являється у соцмережах і не любить, коли мама ділиться подробицями її життя. Нана живе окремо і зустрічається з родиною під час канікул, подорожуючи. Тим часом молодший син зірки Сашко залишається з мамою в Україні та від вересня цього року почав здобувати освіту в середній школі у Києві.
Сергій Притула
16-річний син телеведучого та волонтера Сергія Притули, Дмитро, цього року закінчив українську школу, а також паралельно навчався в іноземній, де йому залишився ще один рік. Дмитро розглядає два варіанти вступу — в український або закордонний виш, але сам Притула зізнається, що був би радий, аби син залишився в Україні. Тим часом доньки Соломія та Серафима ходять до школи й садка у Києві. Соломія, якій виповнилося вісім років, займається музикою, шахами, фехтуванням і навіть дзюдо.
Потап й Ірина Горова
Син експодружжя продюсерів Потапа та Ірини Горової, Андрій, нині навчається в елітній школі ACS International School Cobham у Великій Британії. Зіркові батьки допомогли обрати навчальний заклад, однак своїми спортивними досягненнями хлопець скоротив вартість навчання. Андрій отримав стипендію та грає у складі баскетбольної команди школи. Юнак продовжує навчання з перспективою подальшого вступу до іноземного вишу, поєднуючи спорт і освіту.
Наталія Могилевська
Артистка виховує двох доньок. Молодша Соня пішла до pre-school, де готується до школи й щодня відвідує заняття. Крім того, зіркова мама записала дівчинку на курси англійської мови. Старша донька Мішель у свої 13 років розпочала навчання за напрямом у ліцеї, який дасть їй професію, але Наталія поки що тримає інтригу. Раніше артистка зізнавалася, що Мішель цікавиться грумінгом тварин.
Євген Кошовий
Старша донька актора "Кварталу 95" Євгена Кошового, Варвара, цьогоріч закінчила школу. Дівчина спершу планувала вступати до польського вишу, але згодом вирішила залишитися в Україні. Варвара вступила до університету в Києві на спеціальність, пов’язану з шоубізнесом, і тепер вивчатиме менеджмент та режисуру. Молодша донька зірки Серафима перейшла до середньої школи й також захоплюється творчістю.
Ірина Білик
У співачки Ірини Білик двоє синів — 25-річний Гліб та 10-річний Табріз. За інформацією у Мережі, зараз вони мешкають в Іспанії. Гліб раніше закінчив юридичний факультет Київського університету ім. Шевченка, але обрав музику — грає на гітарі й барабанах та створив власний рок-гурт. Табріз же ще навчається у школі. Білик рідко ділиться подробицями життя дітей, але відомо, що Гліб підтримує Україну за кордоном, бере участь у мітингах та поширює інформацію про допомогу.
Катерина Осадча
Старший син ведучої Катерини Осадчої, 22-річний Ілля, проживає та здобуває освіту у США. Хлопець обрав IT-сферу й навчається за спеціалізацією "штучний інтелект". За словами Осадчої, цей вибір синові підказав його тато, який також працює в IT. Ілля вже планує після завершення навчання повернутися в Україну й реалізовувати свої знання тут. Катерина зізналася, що пишається рішенням сина, адже ця професія є надзвичайно перспективною зараз.
Крім Іллі, ведуча разом із чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим виховує двох молодших синів — Івана, який навчається у молодшій школі, та Данила, який ходить до садочка. Обидва хлопчики живуть з батьками у Києві.
Лідія Таран
17-річна донька ведучої Лідії Таран, Василина, цьогоріч офіційно стала студенткою. Дівчина закінчила французький коледж, паралельно здобувала освіту в Україні й подала документи одразу до кількох університетів Франції. Вступні іспити вона складала французькою мовою, що ускладнювало конкуренцію. Попри всі труднощі, Василина вступила до одного з найкращих вишів Європи — Science Po Paris, де вивчатиме політичні науки, соціологію, економіку та міжнародні відносини.
