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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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260
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2 хв

Сини Назарія Яремчука розкрили правду про стосунки з рідною сестрою Марією, з якою був конфлікт

Також сини Назарія Яремчука пригадали, як кликали Марію виступити на концерті пам’яті батька.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Марія Яремчук та її брати Назарій і Дмитро

Марія Яремчук та її брати Назарій і Дмитро / © Колаж ТСН.ua

Сини легендарного співака Назарія Яремчука розкрили правду про стосунки з рідною сестрою Марією Яремчук, з якою їх підозрювали у сварці.

Не секрет, що між ними дійсно були непорозуміння. Раніше Дмитро та Назарій говорили, що вони не спілкуються з рідною сестрою. Однак, схоже, це все вже у минулому. На проєкті «Наодинці з Гламуром» Дмитро говорить, що насправді ж вони навіть не сварились. Щоправда, визнав, що непорозуміння були на тлі документального фільму «Яремчук: Незрівнянний світ краси». Та з часом всі образи забулись і зараз у них немає жодних претензій одне до одного.

«Ми ніколи не сварились. У нас у дечому було, от із цим фільмом… Я скажу, кожен хоче щось висмикнути. Там були деякі нюанси. Я б не хотів до цього повертатися. Були нюанси з запрошенням нас на той фільм. Ну, не будемо ж ми зупинятися на якихось деталях. Особисто у мене немає до неї жодних… Думаю, у брата також. У нас немає жодних причин для якихось скандалів. Ми ніколи не сварились», — говорить Дмитро Анні Севастьяновій.

Марія Яремчук

Марія Яремчук

До речі, 30 листопада Назарій та Дмитро Яремчуки організовують концерт пам’яті батька в Києві. Діти співака обрали символічну дату, оскільки цього дня він би міг святкувати день народження. Марію Яремчук теж кликали виступити, проте вона відмовилась. Дмитро та Назарій все розуміють, адже в сестри є маленька дитина, тож їй незручно їхати до Києва.

«Ми Марічку теж, звісно, запрошували, вона сказала, що їй дуже приємно. Але, на жаль, у неї маленька дитина, ми все розуміємо. Шкода, звичайно», — пояснив Дмитро.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: СИНИ НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА РОЗКРИЛИ ПРАВДУ ПРО ЛЕГЕНДУ

Нагадаємо, раніше сини Назарія Яремчука розкрили, кому належать права на його пісні. Діти співака зізнались, як із сестрою поділили спадщину батька.

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