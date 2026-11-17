Назарій Яремчук та його сини

Реклама

Сини легендарного співака Назарія Яремчука розкрили, що не так із документальним фільмом про батька, який створила їхня сестра Марія Яремчук.

Картина «Яремчук: Незрівнянний світ краси» вийшла в прокат у серпні 2024 року. Дмитро Яремчук на проєкті «Наодинці з Гламуром» говорить, що перш за все — це згадка про їхнього тата і можливість для глядачів ознайомитися з його творчим шляхом. Але водночас він додає, що цей документальний фільм — це погляд Марії. Дмитро стверджує, що сестра не знала добре батька, оскільки була ще зовсім маленькою, коли того стало. Тож, вона, за його словами, не могла показати образ Назарія Яремчука в повній мірі.

Реклама

«У будь-якому випадку, це згадка про тата. Це погляд на тата людей, які його не знали в міру свого віку. Там дуже багато хроніки, багато знімань документальних. В принципі, нічого нового. Але вони були зібрані, гарно були змонтовані. Це є погляд нашої сестри, яка ініціаторкою була цього. Це добре, але це її погляд. Вона, на жаль, не знала тата, була дуже маленькою, тому їй хотілося зробити такий фільм. Але це її погляд, і багато що в тому фільмі… Знаєте, це як обрізана людина. Я не знаю, чому так», — говорить Дмитро Анні Севастьяновій.

Реклама

Водночас Назарій Яремчук-молодший трішки інакшої думки. Син артиста зазначив, що у фільмах дуже багато чого залежить від драматургії. Стрічка «Яремчук: Незрівнянний світ краси», на його думку, динамічно побудована, що було цікаво її переглядати.

«Дуже багато чоло залежить від драматургії. Вона там цікаво побудована. Він вийшов досить драйвовим і оптимістичним, колоритним. Тобто він цікавий!» — говорить Назарій.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: СИНИ НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА РОЗКРИЛИ ПРАВДУ ПРО ЛЕГЕНДУ

Зазначимо, Назарій та Дмитро народились у першому шлюбі Назарія Яремчука, а от Марія — в другому. Відомо, що між спадкоємцями артиста доволі напружені стосунки, і вони надто не спілкуються одне з одним.

Реклама

Нагадаємо, сама Марія Яремчук вже багато років уникає публічності. Проте нещодавно її кум Олександр Пономарьов розкрив, чим зараз займається співачка та чи повернеться вона на сцену.

Новини партнерів