Сини Назарія Яремчука вшанували пам’ять батька в 30-ті роковини його смерті та показали архівне фото

Назарій Яремчук і його сини

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Сини легендарного співака Назарія Яремчука в роковини смерті батька вшанували його пам'ять.

Виконавець пішов з життя 30 червня 1995 року. Цьогоріч виповнилося вже рівно 30 років, як його не стало. Тож сини артиста — Дмитро та Назарій — у своєму Facebook вшанували його пам'ять. Вони опублікували архівний кадр батька.

Також Дмитро та Назарій пригадали, як нещодавно давали концерт у містечку на Вінниччині. Виявляється, легендарний співак там свого часу теж двічі виступав, і місцеві про це пам'ятають. Сини виконавця кажуть, що його дуже часто згадують і діляться спогадами про нього. Дмитро та Назарій неабияк тішаться, що їхнього легендарного батька пам'ятають.

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Допис синів Назарія Яремчука

“Минуло рівно 30 років, як 30 червня 1995 року відійшов у вічність наш тато. Тиждень тому після концерту підходили люди і згадували, що в залі, де у нас був концерт, у містечку на Вінниччині, двічі виступав наш тато. І так буває дуже часто, що люди з радістю згадують про його концерти і розповідають про їхні особисті приємні емоції, цікаві моменти, спогади, підтримуючи світлу пам'ять про нього”, — поділилися сини легендарного артиста.

Зазначимо, Назарій Яремчук помер рівно 30 років тому, а саме 30 червня 1995 року. Життя легендарного співака забрав рак шлунка. Поховали виконавця на центральному кладовищі Чернівців.