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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Сини Назарія Яремчука вшанували пам’ять батька в 30-ті роковини його смерті та показали архівне фото

Легендарного Назарія Яремчука не стало 30 червня 1995 року. Сини співака вшанували його пам’ять.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Назарій Яремчук та його сини

Назарій Яремчук і його сини

Сини легендарного співака Назарія Яремчука в роковини смерті батька вшанували його пам'ять.

Виконавець пішов з життя 30 червня 1995 року. Цьогоріч виповнилося вже рівно 30 років, як його не стало. Тож сини артиста — Дмитро та Назарій — у своєму Facebook вшанували його пам'ять. Вони опублікували архівний кадр батька.

Також Дмитро та Назарій пригадали, як нещодавно давали концерт у містечку на Вінниччині. Виявляється, легендарний співак там свого часу теж двічі виступав, і місцеві про це пам'ятають. Сини виконавця кажуть, що його дуже часто згадують і діляться спогадами про нього. Дмитро та Назарій неабияк тішаться, що їхнього легендарного батька пам'ятають.

Допис синів Назарія Яремчука

Допис синів Назарія Яремчука

“Минуло рівно 30 років, як 30 червня 1995 року відійшов у вічність наш тато. Тиждень тому після концерту підходили люди і згадували, що в залі, де у нас був концерт, у містечку на Вінниччині, двічі виступав наш тато. І так буває дуже часто, що люди з радістю згадують про його концерти і розповідають про їхні особисті приємні емоції, цікаві моменти, спогади, підтримуючи світлу пам'ять про нього”, — поділилися сини легендарного артиста.

Зазначимо, Назарій Яремчук помер рівно 30 років тому, а саме 30 червня 1995 року. Життя легендарного співака забрав рак шлунка. Поховали виконавця на центральному кладовищі Чернівців.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1651
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