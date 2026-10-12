Сини Решетніка зустрілися з Олександром Зінченком: подарунок футболіста викликав суперечки в Мережі

Родини Решетників та Зінченків / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Український телеведучий Григорій Решетнік влаштував синам незабутню зустріч із футболістом Олександром Зінченком та його дружиною Владою, а подарунок спортсмена хлопчикам викликав неоднозначну реакцію в Мережі.

Родина Решетніків поділилася кадрами особливої зустрічі. Нещодавно сини телеведучого мали ще один привід для гордості: футбольна команда, у якій вони грають, посіла перше місце серед 52 колективів з усієї України. А невдовзі на хлопчиків чекав сюрприз, про який вони навряд чи забудуть. Вони особисто познайомилися зі своїм кумиром. Олександр Зінченко не лише приділив увагу юним футболістам, а й підготував для одного з них особливий презент. Григорій Решетнік також не приховував захоплення знайомством зі спортсменом.

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«Я завжди знав і вкотре переконуюся, що справжні чемпіони та видатні особистості — дуже відкриті, душевні, скромні, добрі та емпатичні люди. А ще у них прекрасні дружини та діти. Саша та Влада, ви викликаєте захоплення в усіх сенсах життя — мотивуєте та надихаєте», — написав ведучий.

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Родини Решетників та Зінченків / © instagram.com/grisha_reshetnik

Син Григорія Решетніка з Олександром Зінченком / © instagram.com/grisha_reshetnik

Син Григорія Решетніка з Олександром Зінченком / © instagram.com/grisha_reshetnik

Олександр Зінченко відповів на теплі слова Григорія та наголосив, що захоплення взаємне. Тим часом син телеведучого Дмитро також не приховував емоцій від знайомства з футболістом і залишив під публікацією батька короткий, але красномовний коментар.

«Дякую за слова та зустріч. Це все навзаєм», — відреагував спортсмен.

Особливою деталлю зустрічі став подарунок від футболіста. Олександр Зінченко презентував сину Решетніків футбольні бутси. Спочатку спортсмен хотів залишити взуття без автографа, пояснивши, що хлопець зможе повноцінно користуватися ним під час ігор. Однак родина наполягла на підписі, тож подарунок отримав ще й пам’ятну цінність.

Син Григорія Решетніка з Олександром Зінченком / © instagram.com/grisha_reshetnik

Син Григорія Решетніка з Олександром Зінченком / © instagram.com/grisha_reshetnik

Втім, не всі користувачі Мережі сприйняли історію однаково. Частина коментаторів зауважила, що діти відомих батьків мають більше можливостей для знайомств із зірками та отримання особливих подарунків.

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«У дітей знаменитостей і подарунки знамениті та цінні. Нічого особистого», — написав один із користувачів.

Водночас значно тепліші відгуки стосувалися щирої радості хлопчиків та здійснення їхньої мрії.

«Як це круто, коли мрії наших дітей втілюються у життя. Боже, бережи всіх дітей нашої країни», — поділилася думкою інша коментаторка.

Нагадаємо, нещодавно Григорій і Христина Решетніки зізналися, через що сваряться у шлюбі, як виховують трьох синів і чим займаються, коли залишаються вдома лише вдвох.

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