Гламур
495
1 хв

Сини Зінкевича вперше за тривалий час з'явилися на публіці: який вигляд мають Василь і Богдан

Сини артиста підтримали його на важливій події.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Василь Зінкевич

Василь Зінкевич / © president.gov.ua

Сини українського співака та акторка Василя Зінкевича вперше за тривалий час з'явилися на публіці.

Зокрема, вони підтримали батька на важливій події. Так, Василю Зінкевичу 20 серпня президент Володимир Зеленський вручив почесну нагороду – "Національна легенда України". Під час особливої події поруч із батьком були його сини – Василь та Богдан. На це звернув увагу журналіст Михайло Маслій, який у своєму Facebook опублікував відповідні світлини.

Василь Зінкевич зі старшим сином / © president.gov.ua

Василь Зінкевич зі старшим сином / © president.gov.ua

Старшому синові артиста доручили вішати тату нагрудну відзнаку. Василь Зінкевич-молодший був одягнений у військову форму. Як говорить Михайло Маслій, старший син артиста у перші місяці повномасштабного вторгнення пішов служити добровольцем і нині захищає країну від окупантів.

Василь Зінкевич зі старшим сином / © president.gov.ua

Василь Зінкевич зі старшим сином / © president.gov.ua

На урочистій церемонії вручення відзнаки "Національна легенда України" був присутній і молодший син виконавця – Богдан Зінкевич.

Василь Зінкевич поруч із синами / © president.gov.ua

Василь Зінкевич поруч із синами / © president.gov.ua

Нагадаємо, лідеру гурту "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку теж вручили відзнаку "Національна легенда України". Російська співачка Алла Пугачова після цього звернулася до артиста.

