Сюрприз від Go_A та зворушливі історії війни від учасників: як минув шостий ефір "Голосу країни-12"

На телеканалі "1+1" пройшов шостий ефір вокального шоу "Голос країни-12", яке повернулося після тривалої перерви через повномасштабну війну в Україні.

Окрім талановитих виступів учасників на "Сліпих прослуховуваннях" глядачі змогли дізнатися, як змінилося їхнє життя від 24 лютого.

Першим на сцену вийшов Сергій Соловйов з Запоріжжя. 26-річний хлопець завжди мріяв про велику сцену – співав пісень та створював власну музику, однак не вірив у свої сили. До повномасштабної війни Сергій працював електриком на підприємстві, але через бойові дії втратив роботу. Зараз хлопець займається волонтерством і продовжує співати на благодійних концертах.

На "Сліпих прослуховуваннях" Сергій виконав пісню "Грай, музико моя". Виконання запорізького електрика розвернуло крісла Олі Полякової та Потапа. У решті решт хлопець обрав команду співачки.

Свої сили на вокальному шоу спробував і 37-річний Сергій Стицій із Тернополя. Батько трьох синів рік тому почав професійно займатися музикою, а на "Голосі країни-12" мріяв опинитися у команді Святослава Вакарчука.

Для свого виступу Сергій обрав хіт Кузьми Скрябіна "Мовчати", що дуже зворушило лідера гурту "Океан Ельзи". Вакарчук пригадав, як виконував пісню свого друга у одному з ефірів "Голосу країни" одразу після того, як дізнався про смерть Андрія Кузьменка.

Нажаль, Сергію не вистачило сил приголомшити суддів своїм виступом, тому ніхто із них не розвернувся до співака. Команда "Другого шансу" Олександра Заріцька та Андрій Мацола теж вирішили, що Сергію варто спробувати себе на сцені пізніше.

Наступною підкорювати сцену "Голосу країни-12" вийшла 36-річна Сабіна Сафарлі. Мешканка Запоріжжя розповіла у військовому дайджесті, як для неї розпочалася війна. Разом зі своїми синами і чоловіком Сабіна вирішила залишатися у рідному місті та волонтерити.

Емоційним виконанням пісні Aerosmith "I don`t want to miss a thing" Сабіна розвернула крісло Олі Полякової. Співачка була приємно здивована талантом дівчини та залюбки запросила її до своєї команди.

Дивувати суддів своїми вокальними даними приїхала й 23-річна Наталія Бурик з Сумщини. На "Сліпих прослуховуваннях" дівчина запалила зал своїм кавером на пісню SHUM гурту Go_A. У свою команду виконавицю захотіли запросити Потап та Полякова.

Але справжньою несподіванкою для усіх глядачів та самої учасниці стала поява солістки фолк-колективу Катерини Павленко. Разом із Наталією фронтвумен Go_A заспівала свій хіт з "Євробачення-2021". Після "шумного" дуету Наталія вирішила доєднатися до команди Потапа.

А ось нести у світ українські традиції та народні пісні прийшла наступна учасниця з Тернополя – Марта Любчик. Виявилося, дідусь дівчини був воїном УПА та певний час жив у Сибірі через радянські репресії. Марта із самого дитинства зрозуміла, що має популяризувати українську культуру, тому на сцені "Голосу країни-12" заспівала одну з найстаріших колядок.

І хоча виконавиця мріяла потрапити до команди Вакарчука, ніхто із основної четвірки суддів не розвернув своє крісло до неї. Натомість виконання Марти вразило тренера "Другого шансу" Андрія Мацолу, який запросив дівчину у свою команду.

Під час сьомого ефіру Андрій Мацола та учасники шоу також розповіли про свою ініціативу підтримувати бійців ЗСУ благодійними концертами. Тренер "Голосу країни-12" разом із починаючими артистами розповів, що зараз нашим бійцям потрібна підтримка та позитивні емоції.

Наступним на сцену вокального шоу вийшов 20-річний Ігор Ольховий з міста Кобиляки. Зараз хлопець працює менеджером із виготовлення друкованої продукції, проте дуже хоче реалізувати себе на великій сцені.

Енергійне виконання хіту гурту Maneskin Beggin дуже сподобалося Потапу, тому саме він повернув своє крісло до учасника.

Відкриттям для суддів став 18-річний учасник Євген Тесленко. Хлопець із унікальним тембром голосу приголомшим своїм академічним вокалом усіх чотирьох зіркових тренерів, адже вони очікували побачити перед собою дівчину.

Як би не вмовляли Євгена судді, він майже одразу обрав свою тренерку Оля Полякову, яка має чудовий досвід роботи як з академічним, так і з естрадним вокалом.

Показати вокальні здібності на всю країну також давно мріяла львів'янка Ірина Бенько. Перед виступом учасниці глядачі дізналися про її історію війни. Разом із синами Ірина місяць перебувала у Польщі, але не змогла бути далеко від дому і все ж повернулася назад.

На "Сліпих прослуховуваннях" жінка виконала пісню гурту The Hardkiss "Мелодія". Особливе звучання у голосі Ірини помітила Оля Полякова і покликала її у свою команду.

Особливий тембр голосу 26-річного Остапа Дрівко теж не залишився без уваги жюрі. ІТ-фахівець із Львова під час війни не лише продовжив працювати у своїй сфері, а й почав давати благодійні концерти на підтримку ЗСУ.

На сцені "Голосу країни-12" співак виконав Love is around us rypty Wet Wet Wet. Нетиповий чоловічій голос Остапа мріяли почути у своїй команді три тренери - Потап, Полякова та Вакарчук, але 26-річний учасник зробив свій вибір на користь лідера "Океану Ельзи".

Із міста Лева приїхала і вчителька музики Ірина Барилюк. Своє життя дівчина присвятила творчості та намагається навчати цьому підростаюче покоління. До війни Ірина їздила у селище під Львовом, аби вчити дітей музики, та навіть зараз продовжила робити свою справу у онлайн режимі.

І хоча Ірині не вдалося розвернути зіркових тренерів, тендітну душу виконавиці змогла розгледіти команда "Другого шансу" Олександра Заріцька і Андрій Мацола. Відтепер глядачі побачать виступи вчительки від їхньої команди.

Запальний гравець на балалайці Віктор Кирилов із Кам'янець-Подільського після дев'яти років співу на вулицях все ж наважився прийти заспівати на "Голос країни-12". Талант енергійного молодого хлопця запримітила Полякова та натиснула червону кнопку.

До речі, під час війни Віктор не полишив свою справу та продовжив дарувати позитивні емоції українцям на вулицях Одеси.

А ось наступна учасниця Євгенія Тананаєва приїхала для участі у вокальному шоу із самого Кіпра. Киянка вже давно живе на острові, але заради своєї мрії готова повернутися до рідної України.

Повномасштабна війна застала дівчину за кордоном. Там на власному досвіді Євгенія стикнулася із російськими пропагандистами, які намагаються влаштовувати мітинги на підтримку війни. Саме тому дівчина закликала українців виходити на акції протесту по всьому світу.

На "Сліпих прослуховуваннях" вокаліста запалила сцену виконанням пісні "Мама" Ірина Швайдак і виборола собі одне з небагатьох місць у команді Наді Дорофєєвої.

Завітав на сцену "Голосу країни-12" і талановитий син пастора Назар Ільчишен із Хмельницька. Коли Росія напала на Україну, разом зі своєю родиною хлопець перетворив власний дім та церкву на прихисток для сотні біженців з різних регіонів України.

Голос співака сподобався усім чотирьом суддям, тому всі вони намагалися вмовити Назара піти у свою команду. Остаточній вибір хлопець на користь Святослава Вакарчука прийняв після того, як заспівав свою пісню. Під час виконання тренер вийшов на сцену і почав підспівувати.

Останньою підкорювати суддів вийшла київська вулична співачка Яна Мілевська. Вже тривалий час дівчина підкорює вулиці столиці своїм співом. Війна в Україні серйозно вплинула на творчість Яни - співачка почала сама писати українськомовних пісень, а усі кошти, зароблені від їх виконання, вона передає на ЗСУ.

Молодий і сильний голос торкнувся кожного із зіркових тренерів. Після тривалих роздумів, Яна усе ж вирішила приєднатися до команди Наді Дорофєєвої.

Також нагадаємо, що наступний ефір відбудеться у неділю, 16 жовтня.

