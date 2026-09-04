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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
660
Час на прочитання
1 хв

"Так коротко ще не стриглась": Антоніна Хижняк наважилася на кардинальні зміни й показала результат

Акторка неочікувано змінила зачіску.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Українська акторка Антоніна Хижняк кардинально змінила імідж і похвалилася новою короткою стрижкою.

Знаменитість показала результат перевтілення в Instagram-сторіс. Хижняк зізналася, що цього разу вирішила не обмежувати себе конкретними побажаннями. Акторці хотілося змін, які подарували б їй зовсім нові відчуття. Тож до майстрині вона прийшла з доволі несподіваним запитом. Зрештою, результат перевершив її очікування.

«Хочу не знаю що, але щоб відчувала себе по-новому», — був запит в артистки.

/ © instagram.com/tonya_actress

© instagram.com/tonya_actress

Схоже, експеримент виявився більш ніж вдалим. Антоніна Хижняк зважилася на найкоротшу стрижку у своєму житті й зізналася, що зміна зачіски справді допомогла їй відчути себе інакше.

«Так коротко я ще не стриглась! І дійсно відчуваю себе по-новому», — похвалилася акторка.

/ © instagram.com/tonya_actress

© instagram.com/tonya_actress

Нагадаємо, нещодавно Антоніна Хижняк потрапила до лікарні та стривожила своїм станом.

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