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"Так коротко ще не стриглась": Антоніна Хижняк наважилася на кардинальні зміни й показала результат
Акторка неочікувано змінила зачіску.
Українська акторка Антоніна Хижняк кардинально змінила імідж і похвалилася новою короткою стрижкою.
Знаменитість показала результат перевтілення в Instagram-сторіс. Хижняк зізналася, що цього разу вирішила не обмежувати себе конкретними побажаннями. Акторці хотілося змін, які подарували б їй зовсім нові відчуття. Тож до майстрині вона прийшла з доволі несподіваним запитом. Зрештою, результат перевершив її очікування.
«Хочу не знаю що, але щоб відчувала себе по-новому», — був запит в артистки.
Схоже, експеримент виявився більш ніж вдалим. Антоніна Хижняк зважилася на найкоротшу стрижку у своєму житті й зізналася, що зміна зачіски справді допомогла їй відчути себе інакше.
«Так коротко я ще не стриглась! І дійсно відчуваю себе по-новому», — похвалилася акторка.
Нагадаємо, нещодавно Антоніна Хижняк потрапила до лікарні та стривожила своїм станом.