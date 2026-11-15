"Таких дуже мало у світі": учасник "Голосу країни-14" шокував голосом і зімітував звучання Кароль

Голос країни-14 / © 1+1

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Учасник «Голосу країни-14» Микола Харковець здивував незвичайним тембром і спантеличив зіркових тренерів.

Так, 21-річний музикант із села на Рівненщині обрав для сліпих прослуховувань пісню своєї майбутньої наставниці «Твої гріхи». Тренерка 14-го сезону «Голосу країни» Тіна Кароль першою розвернула крісло. Згодом до неї приєднався MONATIK.

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Водночас незвичайне звучання голосу Миколи спровокувало справжню дискусію між наставниками: його тембр був настільки схожим на голос зірки, що вони припускали, ніби на сцені виступає дівчина. Після виступу Кароль одразу побігла обіймати учасника.

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Микола розповів, що раніше комплексував через високий голос, адже його часто плутали з дівчиною. Однак навчання музики в академії музики Глієра та робота з викладачкою Тіни допомогли йому усвідомити власну унікальність. Тож у співачки та хлопця виявилося чимало спільного — вони навчалися в одному закладі й займалися з тією самою педагогинею.

MONATIK запропонував Миколі приєднатися до його команди заради цікавого творчого експерименту. Натомість Кароль не приховувала захоплення здібностями хлопця та заявила, що «таких виконавців дуже мало у світі». Вона навіть побачила в ньому потенціал завоювати світову сцену.

Микола Харковець / © 1+1

«У нас одна школа. Таких виконавців дуже мало в світі. Насправді для тебе можна створити унікальний творчий матеріал, який вражатиме і світові сцени. Я залюбки попрацюю, додам всього, що у мене лише існує», — наголосила Кароль.

Зрештою Микола обрав команду Тіни. Щаслива тренерка назвала їхню майбутню співпрацю «цікавим симбіозом» і зізналася, що їй самій дуже цікаво, до якого результату вони прийдуть.

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Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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