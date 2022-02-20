Талановитий хірург з Вірменії спричинив запеклу боротьбу між тренерами "Голосу країни-12"

Нарек Амірян ошелешив своїм потужним голосом та розвернув усі тренерські крісла.

Цього тижня на "Голос країни-12" завітав Нарек Амірян з Вірменії.

Декілька місяців тому він вперше побачив відео "Голосу" на YouTube і без вагання подав заявку на кастинг. 27-річний чоловік не має вокальної освіти, а у Вірменії працює хірургом. Учасник зізнався, що хоче навчитися професійно співати, проте залишати хірургію не планує.

пресслужба каналу "1+1"

"Я співаю на операціях і усі вони після цього завершуються успішно. Одна пацієнтка сказала, що коли вона побачить, як я співаю на "Голосі країни", то вона обов'язково вилікується. Мене дивляться вдома, колеги, сім'я, мій маленький син, тому хочеться виступити дуже гідно", - поділився Нарек.

На сліпих прослуховуваннях він заспівав пісню Luciano Pavarotti – Nessun dorma.

Учасник ошелешив наставників своїм співом та розвернув усі крісла.

"Це було чудово, просто в саме серце! Така була атмосфера, така пісня! Ну це прекрасно, дякую вам за цей вибір і за те, що ви сюди приїхали! Ядуже хотіла б з вами попрацювати", – прокоментувала Оля Полякова.

Далі тренери розпочали запеклу боротьбу за вокаліста. Втім, він пішов до команди Наді Дорофєєвої.

"Чесно, я не планував, до кого піду. Я прислухаюся до свого серця, а воно обирає вас", – прокоментував Нарек.

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