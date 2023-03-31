«Там, де ти»: фіналістка Голосу країни Марта Липчей представила емоційний відеокліп

Фіналістка «Голосу країни-12» Марта Липчей представила перший сингл «Там, де ти”, який став основою мініфільму про почуття кожного українця після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Сьогодні Марта Липчей — нове обличчя сучасної музики. Нова сторінка в історії жіночого поп-року в Україні.

Її меседж — говорити правду в своїх піснях. Співати про те, що переживає кожен українець.

«Там, де ти»— це історія майже кожної п’ятої родини в Україні. Це історія розлуки, страждань і випробувань. Історія родин, яких розділила війна і вимушений переїзд.

«Для мене, як для артистки, є важливою місією співати у своїх піснях про те, що сьогодні переживає кожен українець, бути голосом свого народу. Я присвячую цю пісню нашим військовим, які боронять нас у війні за нашу незалежність і свободу! Ми дякуємо вам і чекаємо на вас», — коментує Марта.

Ідея і сюжет кліпу належать тренеру “Голосу країни-12” та меценату Андрію Мацолі. В березні цього року Марта Липчей підписала контракт з продюсерською компанією “Мюзік Бразерз”, керівником якої є Світлана Мацола.

«Коли ми пропрацьовували ідеї, то зрозуміли, що ця ситуація, — розлука родин, є найпоширенішою і найболючішою серед українців. І ми кінематографічно показали те, що пережила українська родина за минулий рік», — ділиться Марта.

Відеокліп артистки став трихвилилим життям, яке проживає глядач. Весь біль, радість, переживання, надія, віра та любов в одному мініфільмі, який є близькою історією майже кожного в Україні.

«Там, де ти» — пісня, яка об‘єднує всіх українців та надихає на перемогу!