Тамара Яценко зізналася, чому з обранцем не має дітей після 25 років стосунків

Зірка "Шоу Довгоносиків", народна артистка України Тамара Яценко розповіла подробиці про тривалі стосунки з обранцем, актором Олегом Коваленком.

Закохані разом вже близько 25 років. Проте ніколи не думали про шлюб. За словами Тамари, для неї штамп у паспорті – формальність. Для артистки важливіші почуття до коханої людини. Крім того, зірка говорить, що для неї в пріоритеті завжди була улюблена справа – вистави у театрі, а не весілля.

"Коли була молода, мого тата родичі часто запитували: "Як там Тамара? Заміж вийшла чи ні?" А батько відповідав: "Вийшла!" "А хто обранець?" – допитувалися. Він відповідав: "У неї чоловік – театр". І це правда: от так я бачила своє життя. Мистецтво на першому місці, все інше – другорядне. Я ніколи не була офіційно заміжньою. І мене це влаштовує, штамп у паспорті – ну для чого? Ніби якийсь ярличок причепити – така собі перспектива. Жінки чомусь дуже чіпляються за оце одруження. Як на мене, це лише формальність. Першого квітня виповниться 25 років, як ми разом", - пояснила Яценко в інтерв'ю oboz.ua.

Тамара Яценко й Олег Коваленко

Також пара не має дітей. Акторка зізналася, що ніколи про це не мала розмови з коханим. Тим не менш, її це влаштовує, бо натомість вони обидва обрали кар'єру, якою захоплюються.

"Він ніколи не заводив зі мною розмови про дітей – от абсолютно цього не було. До наших стосунків устиг одружитися і розлучитися. Це був юнацький шлюб – з однокласницею. Вони разом прожили всього пів року. Коли зрозуміли, що не пара, вирішили не морочити одне одному голову. Дітей завести, зрозуміло, не встигли", - зізналася знаменитість.

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