Тамерлан та Альона Омаргалієва поділилася, як пережили втрату двох дітей

Тамерлан та Альона Омаргалієва поділилася, як пережили втрату двох дітей

Також вони розповіли, чи планують народжувати знову.

Співачка Альона Омаргалієва та її чоловік, артист Тамерлан, нещодавно відверто розповіли, що могли тричі бути батьками.

На жаль, Альона пережила два викидні. Закохані розповіли "Світському життю", як пережили втрату дітей. Після цих трагедій подружжя вирішило повінчатися.

Тамерлан та Альона Омаргалієва з сином / instagram.com/tamerlan_alena

"Ми дуже, я вважаю, сильні люди з Тамерланом. Ми розуміємо, що це, можливо, так сталось, бо ми нервували. У нашому дуеті були "американські гойдалки". Після цього ми вирішили, що беремося за руки та йдемо далі", - говорить Альона.

До слова, подружжя ще не втрачає надії, що зможе таки вдруге стати батьками. Вони планують народження дитини.

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