Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Танчинець розкрив, в яких стосунках залишився з ексдружиною після розлучення та де зараз його діти

Артист виховує сина та доньку, які з'явились на світ у його першому шлюбі.

Сергій Танчинець

Сергій Танчинець / © instagram.com/sergii_tanchynets

Лідер українського гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розкрив, в яких стосунках залишився з колишньою дружиною після розлучення та де зараз перебувають його діти.

Артист виховує сина та доньку, які з'явились на світ у шлюбі з Ганною Стефанською. На проєкті "Наодинці з Гламуром" виконавець розкрив, що перша дружина разом із їхніми дітьми проживає в Іспанії. За словами музиканта, вони з Ганною підтримують нормальні стосунки і спілкуються на тему сина та доньки.

"Вони живуть в Іспанії. В них все добре, ми з ними комунікуємо постійно: і з дітьми, і з Ганною щодо дітей ми комунікуємо, звісно. Підтримуємо нормальні стосунки, діточки до мене приїздять часто", - поділився артист із Анною Севастьяновою.

Сергій Танчинець із донькою та сином / © instagram.com/sergii_tanchynets

Сергій Танчинець із донькою та сином / © instagram.com/sergii_tanchynets

До речі, саме за кордоном діти Сергія Танчинця здобувають освіту. Донька музиканта наразі готується до вступу у виш, а от син навчається в іспанській школі та має окремі уроки з вивчення української мови.

"Настя зараз займається тим, що готується складати випускні екзамени, щоб вступати до вишу. Малий вчиться в іспанській школі, має паралельно уроки іспанської і української мови. Все під контролем!" – говорить артист.

Зазначимо, Сергій Танчинець від 2008-го до 2023 року перебував у шлюбі з Ганною Стефанською. У пари є двоє спільних дітей – донька Настя та син Лук'ян.

▶️ Повний випуск "Наодинці з Гламуром" можна подивитися за цим посиланням: ХИЖНЯК гостро висловилась про дружбу з ЦИМБАЛЮКОМ, а ДЕНИСЕНКО коментує свої "нові" груди

Торік Сергій Танчинець одружився вдруге. Нещодавно артист розсекретив, як освідчувався обраниці, піарниці Юліані Корецькій.

