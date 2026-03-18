Танчинець розкрив, в яких стосунках залишився з ексдружиною після розлучення та де зараз його діти

Сергій Танчинець / © instagram.com/sergii_tanchynets

Лідер українського гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розкрив, в яких стосунках залишився з колишньою дружиною після розлучення та де зараз перебувають його діти.

Артист виховує сина та доньку, які з'явились на світ у шлюбі з Ганною Стефанською. На проєкті "Наодинці з Гламуром" виконавець розкрив, що перша дружина разом із їхніми дітьми проживає в Іспанії. За словами музиканта, вони з Ганною підтримують нормальні стосунки і спілкуються на тему сина та доньки.

"Вони живуть в Іспанії. В них все добре, ми з ними комунікуємо постійно: і з дітьми, і з Ганною щодо дітей ми комунікуємо, звісно. Підтримуємо нормальні стосунки, діточки до мене приїздять часто", - поділився артист із Анною Севастьяновою.

Сергій Танчинець із донькою та сином / © instagram.com/sergii_tanchynets

До речі, саме за кордоном діти Сергія Танчинця здобувають освіту. Донька музиканта наразі готується до вступу у виш, а от син навчається в іспанській школі та має окремі уроки з вивчення української мови.

"Настя зараз займається тим, що готується складати випускні екзамени, щоб вступати до вишу. Малий вчиться в іспанській школі, має паралельно уроки іспанської і української мови. Все під контролем!" – говорить артист.

Зазначимо, Сергій Танчинець від 2008-го до 2023 року перебував у шлюбі з Ганною Стефанською. У пари є двоє спільних дітей – донька Настя та син Лук'ян.

Торік Сергій Танчинець одружився вдруге. Нещодавно артист розсекретив, як освідчувався обраниці, піарниці Юліані Корецькій.