Виступи учасників з суддями та примирення Войтенка з дружиною: яким був 11 ефір "Танців з зірками"

Виступи учасників з суддями та примирення Войтенка з дружиною: яким був 11 ефір "Танців з зірками"

У проєкті залишилося три пари.

На каналі "1+1" відбувся одинадцятий прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Цієї неділі учасники танцювали під улюблені хіти артиста MONATIK. Так, цього тижня зірки підготували одразу два танці: один з них вони виконали із суддями проєкту, а другий танець – вперше в історії шоу обирали глядачі.

Ефір розпочався з номеру-відкриття. Так, артист Дмитро Монатік разом зі своїм балетом виконав пісню JOMO. Також у номері-відкритті взяли участь учасники шоу та судді.

Прямий ефір вели Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук, а на зірковому балконі цього тижня зустрічали пари блогерка і телеведуча Маша Єфросиніна та співак Володимир Дантес.

Оцінювала виступи учасників: Макс Чмерковський, Катерина Кухар, Влад Яма та Дмитро Монатік.

Першими з учасників вийшли на паркет співак Дмитро Каднай та Аліна Лі. Влад Яма разом з ними станцював танго під пісню Vitamin D. Судді поставили їм 29.

Другий танець, який повинен був танцювати Каднай, обирали вже глядачі. Так, артист разом зі своєю партнеркою готував сальсу та вог. Втім, глядачі забажали, аби зірка виконав на паркеті вог. Артист танцював під пісню "Выходной". За свій другий виступ він отримав від суддів 38 балів.

А от зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай вийшов на паркет разом з балериною, Катериною Кухар. Вони виконали на паркеті запальну сальсу під пісню "Каждый раз". Судді оцінили виступ у 29 балів.

До речі, Катерина Кухар вийшла на паркет у незвичному для неї образі. Так, зірка танцювала у сексісукні.

Також актор готував пасадобль та ча-ча-ча. В результаті Артур разом з Анною Кареліною станцював на паркеті пасадобль під пісню "То, от чего безума". За виступ Логай отримав максимальні 40 балів.

Також нарешті виступили на паркеті спортсменка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар. Компанію їм склав Макс Чмерковський. Разом вони виконали пристрасне танго під пісню "Сильно". Танець оцінили в 28 балів.

Також Ольга готувала джайв та квікстеп. Глядачі проголосували за джайв. Ольга та Дмитро виконали свій другий танець під пісню "Love It Ритм". Оцінки пари – 38.

Актор Костянтин Войтенко разом зі своєю партнеркою Роксоляною Маланчук станцювали хіп-хоп разом з запрошеним суддею – Дмитро Монатіком. Вони запалювали паркет під пісню "Кружит". Судді поставили їм максимальну кількість балів – 30.

До речі, знаменитість повідомив, що нарешті помирився зі своєю дружиною - Валентиною. Однак, більше він не ділитиметься подробицями особистого життя.

Також артист готував румбу та танго. Глядачі проголосували за румбу. Костянтин та Роксоляна запалювали паркет під пісню "Мокрая". Загалом, за номер пара отримала 39 балів.

Перед шоу результатів запалила паркет своїм номером співачка Надя Дорофєєва. До речі, у кінці виступу артистку потішив її чоловік, Володимир Дантес, який подарував їй букет квітів.

Тож, за підсумками одинадцятого ефіру лідирувала пара Артур Логай та Анна Кареліна – 69 балів. Останніми у турнірній таблиці з 66 балами опинилися Ольга Харлан та Дмитро Дікусар.

"Танці з зірками" / instagram.com/tanci1plus1

Цього тижня не вдалося довести глядачам, що вони варті перемоги – Дмитру Каднаю та Аліні Лі.

Нагадаємо, що півфінал "Танців з зірками" відбудеться у неділю, 21 листопада, о 21:00 на каналі 1+1.

Дивіться повні випуски "Танців з зірками" на 1+1 video.

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