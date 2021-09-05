"Танці з зірками": Анастасія Оруджова, попри травму, вийшла на паркет

Партнером артистки став дворазовий чемпіон України із десяти танців Денис Самсон.

У першому випуску шоу "Танці з зірками", слідом за KADNAY, продемонструвала свою майстерність зірка "Жіночого Кварталу", акторка Анастасія Оруджова.

Так, попри травму, зірка вийшла на паркет разом із дворазовим чемпіоном України із десяти танців, хореографом проєкту "Танці з зірками" у Бейруті Денисом Самсоном. Та під час репетиції Анастасія порвала зв’язку на коліні. Втім, зірка все ж вийшла паркет.

"Я вперше побачила своє коліно з іншого боку. Вночі я зробила МРТ. Лікарі кажуть, що дуже хвилюються за мене", - зізналася Оруджова.

Анастасія разом зі своїм партнером Денисом виконали джайв.

Та, попри те, що зірка після травми вийшла на паркет, судді не надто високо оцінили їхній танець. Вони поставили їм всього 13 балів.

"Я не побачив того, що я хотів побачити. Сьогодні не було джайву, не було характеру. Кроків декілька було. А от характеру джайву зовсім не було", - прокоментував Влад Яма.

Нагадаємо, вже виступила на паркеті Олександра Заріцька разом зі своїм партнером Юрієм Мєшковим. Разом вони продемонстрували спокусливе танго.

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