"Танці з зірками": Артур Логай розповів, як врятував свою партнерку від травм

"Танці з зірками": Артур Логай розповів, як врятував свою партнерку від травм

Також зірка зізнався, що раніше займався танцями.

Актор серіалу "Моя улюблена Страшко" та учасник "Танців з зірками" Артур Логай розповів про інцидент, який з ним стався на репетиціях.

У коментарі сайту ТСН.ua артист зізнався, що одного разу його партнерка ледь не травмувалася. А все це сталося тому, що вони почали танцювати на різний рахунок. Та, на щастя, актор швидко зорієнтувався та впіймав свою партнерку.

"Нещодавно я дуже вдало впіймав партнерку. Бо ми на різний рахунок почали робити підтримку. І вона вилетіла, а я її впіймав. І, першою чергою, пощастило мені, бо я б собі не пробачив, якби з нею щось сталося", - відверто зізнався актор.

Окрім цього, виявляється, в актора є невеличкий танцювальний досвід. Він навіть зізнався, що брав участь у конкурсі та посів призове місце.

"Коли мені було сім років, я декілька місяців ходив на бальні танці. Мене мама відправила. З’їздив на якісь змагання. Ми зайняли чи то друге, чи третє місце. Моя партнерка мене звинуватила в тому, що це через мене ми не виграли, і я припинив займатися танцями", - з усмішкою пригадав актор.

Нагадаємо, нещодавно про цікавий інцидент на репетиціях розповіла й інша учасниця шоу. Lida Lee поділилася, що якось зі своїм партнером вони навпомацки шукали вихід з балетної зали.

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