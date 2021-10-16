"Танці з зірками": Артур Логай серйозно травмував ногу та потрапив до лікарні

"Танці з зірками": Артур Логай серйозно травмував ногу та потрапив до лікарні

Актор отримав травму напередодні прямого ефіру шоу.

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" та учасник "Танців зірками" Артур Логай травмував ногу.

Про це знаменитість повідомив у сторіз на своїй сторінці в Instagram. Актор показав фото, на якому зображений в лікарні. На світлині видно, що нога Артура перебинтована. Відомо, що у Логая розсічення ноги, лікарі наклали йому декілька швів. Інцидент стався вночі.

Артур Логай в лікарні / instagram.com/logai.arthur

"Я у мами танцівник. Тепер ви знаєте, де я був вночі", - підписав фото актор.

Артур Логай травмував ногу / instagram.com/logai.arthur

Зауважимо, раніше Артур показував, як вони з його партнеркою Анною Кареліною тренувалися на знімальному майданчику.

Артур Логай тренується / instagram.com/logai.arthur

Поки не відомо, чи вийде зірка на паркет шоу "Танців з зірками".

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