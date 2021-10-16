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"Танці з зірками": Артур Логай серйозно травмував ногу та потрапив до лікарні

"Танці з зірками": Артур Логай серйозно травмував ногу та потрапив до лікарні

Артур Логай / instagram.com/logai.arthur

Актор отримав травму напередодні прямого ефіру шоу.

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" та учасник "Танців зірками" Артур Логай травмував ногу.

Про це знаменитість повідомив у сторіз на своїй сторінці в Instagram. Актор показав фото, на якому зображений в лікарні. На світлині видно, що нога Артура перебинтована. Відомо, що у Логая розсічення ноги, лікарі наклали йому декілька швів. Інцидент стався вночі.

Артур Логай в лікарні / © instagram.com/logai.arthur
Артур Логай в лікарні / instagram.com/logai.arthur

"Я у мами танцівник. Тепер ви знаєте, де я був вночі", - підписав фото актор.

Артур Логай травмував ногу / © instagram.com/logai.arthur
Артур Логай травмував ногу / instagram.com/logai.arthur

Зауважимо, раніше Артур показував, як вони з його партнеркою Анною Кареліною тренувалися на знімальному майданчику.

Артур Логай тренується / © instagram.com/logai.arthur
Артур Логай тренується / instagram.com/logai.arthur

Поки не відомо, чи вийде зірка на паркет шоу "Танців з зірками".

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