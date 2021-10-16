"Танці з зірками": Артур Логай серйозно травмував ногу та потрапив до лікарні

Актор отримав травму напередодні прямого ефіру шоу.
Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" та учасник "Танців зірками" Артур Логай травмував ногу.
Про це знаменитість повідомив у сторіз на своїй сторінці в Instagram. Актор показав фото, на якому зображений в лікарні. На світлині видно, що нога Артура перебинтована. Відомо, що у Логая розсічення ноги, лікарі наклали йому декілька швів. Інцидент стався вночі.
"Я у мами танцівник. Тепер ви знаєте, де я був вночі", - підписав фото актор.
Зауважимо, раніше Артур показував, як вони з його партнеркою Анною Кареліною тренувалися на знімальному майданчику.
Поки не відомо, чи вийде зірка на паркет шоу "Танців з зірками".
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