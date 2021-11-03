"Танці з зірками": Артур Логай вийде на паркет з дружиною та 4-річним сином

"Танці з зірками": Артур Логай вийде на паркет з дружиною та 4-річним сином

Темою нового епізоду шоу буде "Сімейний вечір".

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться десятий прямий ефір головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Тема нового епізоду - "Сімейний вечір". Цього тижня зірки готують одразу два танці: один з них вони станцюють із найдорожчими людьми у їхньому житті, а другий танець виконають з класичної бальної програми.

Цієї неділі вестиме балкон телеведуча та учасниця зіркової команди шоу "Маскарад" на 1+1 Маша Єфросініна. Оцінювати зіркових учасників буде постійна трійка суддів: Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма.

Маша Єфросиніна / пресслужба каналу "1+1"

Традиційно на телеглядачів чекає номер-відкриття, в якому візьмуть участь не лише зірки шоу, а і їхні родичі. Супроводжувати спеціальний номер-відкриття буде інтернет-сенсація 2021 року, співак Welboy із новим треком "Вишні".

Welboy / пресслужба каналу "1+1"

Лідер минулого тижня, актор серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай станцює ніжний контемп з дружиною та чотирирічним сином, а пара Дмитро Каднай та Аліна Лі презентують запальний степ, в якому до них приєднається батько співака.

Дмитро Каднай / пресслужба каналу "1+1"

Хто з родичів доєднається до пари співачки Олександри Заріцької та Юрія Мешкова, та чи вийде на паркет до Костянтина Войтенка його дружина, стане відомо вже у неділю під час прямого ефіру.

Олександра Заріцька та Юрій Мешков / пресслужба каналу "1+1"

А ось чи зможе танцювати пара Ольги Харлан та Дмитра Дікусара, які минулого епізоду отримали імунітет у зв'язку з хворобою, стане відомо вже незабаром.

Також починаючи від минулого ефіру глядачі мають змогу голосувати, чи хочуть бачити ту чи іншу зірку серед учасників наступного сезону "Танців з зірками". Так минулої неділі холостяк Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан станцювали танець, який вони готували до весілля. Цього тижня на паркет вийде акторка Анна Кошмал, яку глядачі вже давно запрошували на паркет, у парі з танцюристом Олександром Прохоровим.

Нагадаємо, тривають продажі квитків на прямі ефіри п'ятого сезону "Танців із зірками". Кожен охочий може стати свідком грандіозної події і потрапити на головний танцювальний паркет країни, щоб розділити з улюбленими зірками емоції від участі в шоу. Квитки можна придбати на прямі ефіри та генеральні прогони. Крім того, можна відчути себе суддею проєкту та подивитись генеральний прогон ефіру із зіркового крісла.

При вході в павільйон потрібно мати з собою один з нижче перелічених документів:

Довідка про одужання не пізніше одного місяця тому;

Негативний експрес-тест;

Негативний ПЛР-тест терміном до 72 годин;

Сертифікат повної вакцинації або вакцинації 1 дозою вакцини.

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