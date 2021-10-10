"Танці з зірками": Артур Логай зворушив виступом під спів своєї бабусі та дідуся

"Танці з зірками": Артур Логай зворушив виступом під спів своєї бабусі та дідуся

Для актора дідусь та бабуся – справжні кумири.

У шостому ефірі шоу "Танці з зірками" актор, зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай зворушив своїм номером із партнеркою Анною Кареліною.

Пара станцювала чуттєвий контемп. Зірка зізнався, що весь тиждень готувався для того, щоб приголомшити усіх до глибини душі своїм виступом. Цей танець надважливий для нього, адже він присвятив його коханню, яке триває 51 рік – своїй бабусі та дідусю. Логай заявив, що сильнішого кохання він ще не бачив.

Також рідні люди знаменитості заспівали під час номеру онука пісню Сергія Бабкіна "Забери".

Після виступу дідусь та бабуся поділилися секретом міцних стосунків: "Треба дуже-дуже кохати, поважати одне одного та жити разом 24/7".

Судді залишилися у захопленні від виступу. Ба більше, вони зазначили, що Логай та Кареліна – потенційні переможці.

"Я дивилася на ваш танець і мені хотілося натиснути на паузу, щоб відтворити його знову і знову! Я не побоюся сказати, що ви найкращий дует нашого сезону, ідеальне поєднання та доповнення одне одного, дихання в унісон", – прокоментувала Катерина Кухар.

Зі свого боку, Макс Чмерковський також заявив, що точно перегляне виступ декілька разів. У результаті, пара отримала 37 балів. Зокрема, Катерина Кухар поставила першу десятку.

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