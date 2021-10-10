"Танці з зірками": чоловік Джамали відповів, як ставиться до участі дружини у шоу

Чоловік артистки завітав на прямий ефір.
Учасниця "Танців з зірками" та співачка Джамала раніше заявляла про те, що танцюватиме на паркеті, лише до сьомого ефіру.
Далі артистка хотіла покинути шоу. Деякі фани почали підозрювати, що це чоловік зірки Сеїт-Бекір проти того, аби Джамала танцювала на паркеті.
Сьогодні коханий виконавиці прийшов підтримати свою дружину та відповів, як ставиться до того, що артистка бере участь у шоу.
"Ми навіть не жартували на цю тему. Я знаю, якщо моя дружина за щось візьметься, то вона доведе це до кінця. Більше цілеспрямованої людини, ніж вона, я не зустрічав", - відповів Сеїт-Бекір.
Тому, судячи з відповіді, коханий артистки навпаки підтримує дружину та бажає їй перемоги.
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