"Танці з зірками": Джамала станцювала кримськотатарський танець та заспівала "1944"

"Танці з зірками": Джамала станцювала кримськотатарський танець та заспівала "1944"

Судді не високо оцінили виступ артистки.

У третьому ефірі "Танців з зірками" співачка Джамала неабияк здивувала своїм танцем.

Так, вона станцювала разом зі своїм партнером Антоном Нестерком на паркеті кримськотатарський танець. Виступ вона виконала під власну пісню "1944", з якою виграла на "Євробаченні" 2016 року.

Родзинкою номеру стало те, що Джа під час танцю заспівала.

Та втім судді оцінюють танець, а не спів. Тому загалом вони їй поставили 25 балів.

"Медитації та співу сьогодні так, а от руки нагадували мені лопатки для тістечка. А от ваш партнер чудово станцював", - прокоментувала Катерина Кухар.

Хоча артистка не згодна з коментарями суддів. Вона вважає, що чудово виступила.

Нагадаємо, раніше Артур Логай відверто зізнався, що крав у мами речі через свою залежність. Йому досі соромно через свої вчинки.

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