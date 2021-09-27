Учасниця "Танців" Джамала в мінісукні перевтілилась в сексуальну білявку та відверто станцювала

Учасниця "Танців" Джамала в мінісукні перевтілилась в сексуальну білявку та відверто станцювала

Артистка станцювала ча-ча-ча.

У четвертому ефірі "Танців з зірками" співачка Джамала вирішила змінити свій імідж заради проєкту.

Так, зірка перевтілилась в сексуальну білявку. На паркет артистка вийшла у відвертій мінісукні з глибоким декольте. Артистка разом зі своїм партнером виконала ча-ча-ча.

Загалом, судді оцінили її виступ у четвертому ефірі. Вони поставили їй 29 балів.

Джамала на шоу "Танці з зірками" / instagram.com/tanci1plus1

"Вам так личить. Було круто. Ви підняли сьогодні настрій. Мені подобається все", - прокоментував свою оцінку Макс Чмерковський.

До речі, Джа також зізналась, чому відмовилась працювати з Уолтером Афанасьєффом. Артистка говорить, що це був "сир у мишоловці"

"Десять років тому я відмовила Уолтеру. Такій людині не відмовляють, ніколи. Це був сир у мишоловці. Я не мала одружуватися, народжувати дітей, змінювати колір волосся. Я не мала права писати свої пісні. Я не могла проміняти своїх дітей та чоловіка", - поділилась виконавиця.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фаготу стало зле у прямому ефірі. Артисту викликали медиків.

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