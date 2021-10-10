"Танці з зірками": Джамала зізналась, кому завдячує своєю кар'єрою

Рідна людина звернулась до артистки у прямому ефірі шоу.

У шостому ефірі "Танців з зірками" співачка Джамала розповіла, завдяки кому досягла таких кар'єрних успіхів.

Так, коли артистка навчалася у консерваторії, то не вірила у свої творчі можливості. Джамалі часто говорили, що не можна співати джазу, не дозволяли їй виходити на сцену.

Творча мама Джамали / скріншот з відео

"Мені не дозволяли співати ту музику, яку я люблю. Я плакала кожного разу, коли мені казали, щоб я не виходила на сцену. Тоді, коли я зневірилась, я зустріла свою творчу маму, Наталію Олексіївну", - поділилась артистка.

Як зізнається Джамала, аби не Наталія Олексіївна, то, можливо, вона б не стала співачкою.

"Як зараз пам'ятаю, у тебе просто опускалися руки. Ти хотіла взагалі піти з професії. Ну як я могла цього допустити, знаючи про твої можливості та таланти?" - звернулась до артистки у прямому ефірі шоу Наталія Олексіївна.

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