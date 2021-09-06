"Танці з зірками": епатажний MELOVIN шокував, подарувавши Катерині Кухар справжнє серце

Суддя не оцінила презент співака.

У першому ефірі "Танців з зірками" нарвався на критику не лише стриптизер Олексій Суровцев, а й співак MELOVIN.

Артист та його партнерка Ліза Русіна вдалися до експерименту та виконали зухвалий танець. На паркеті зірка постав у фіолетовій сорочці, а хореографиня – у "голому" боді та золотистій накидці.

Судді не оцінили експеримент пари, зазначивши, що рухів було надто мало.

"Було багато дуже проходок, але хода у чоловічому танці має бути стегнами і не з занадто скороченою стопою. Я сьогодні розчарована", – прокоментувала Катерина Кухар.

Втім, не лише невдалим танцем спантеличив артист. Костя Бочаров шокував присутніх, подарувавши Катерині Кухар справжнє серце.

MELOVIN подарував Катерині Кухар справжнє серце

Суддя не оцінила презент співака та поставила йому 3 бали. Загалом, пара отримала 13 балів.

Нагадаємо, у першому ефірі "Танців з зірками" Євгенія Власова захопила чуттєвим номером та у сльозах поділилася особистим. Партнером зірки став минулорічний переможець шоу Макс Леонов.

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