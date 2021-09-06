"Танці з зірками": епатажний MELOVIN шокував, подарувавши Катерині Кухар справжнє серце

Суддя не оцінила презент співака.
У першому ефірі "Танців з зірками" нарвався на критику не лише стриптизер Олексій Суровцев, а й співак MELOVIN.
Артист та його партнерка Ліза Русіна вдалися до експерименту та виконали зухвалий танець. На паркеті зірка постав у фіолетовій сорочці, а хореографиня – у "голому" боді та золотистій накидці.
Судді не оцінили експеримент пари, зазначивши, що рухів було надто мало.
"Було багато дуже проходок, але хода у чоловічому танці має бути стегнами і не з занадто скороченою стопою. Я сьогодні розчарована", – прокоментувала Катерина Кухар.
Втім, не лише невдалим танцем спантеличив артист. Костя Бочаров шокував присутніх, подарувавши Катерині Кухар справжнє серце.
Суддя не оцінила презент співака та поставила йому 3 бали. Загалом, пара отримала 13 балів.
Нагадаємо, у першому ефірі "Танців з зірками" Євгенія Власова захопила чуттєвим номером та у сльозах поділилася особистим. Партнером зірки став минулорічний переможець шоу Макс Леонов.