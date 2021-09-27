"Танці з зірками": Фаготу стало зле у прямому ефірі

Артисту викликали медиків.

Під час четвертого прямого ефіру шоу "Танці з зірками" учаснику гурту ТНМК Олегу Фаготу Михайлюті стало зле.

Перед виходом на паркет ведучий Юрій Горбунов повідомив, що зірці кепсько і ефір перервали на рекламу. Після цього до голд-руму прийшов медик, який повідомив, що у знаменитості піднявся тиск. Лікарі рекомендували не танцювати йому, втім, Фагот не дослухався до цієї поради. Разом із партнеркою Катериною Тришиною виконавець продемонстрував пасодобль.

Фагот і Катерина Тришина / instagram.com/tanci1plus1

Після виступу глядачі гучно аплодували і скандували: "Браво". Зі свого боку, судді також похвалили Фагота за те, що він все ж вийшов танцювати. Пару оцінили в 29 балів із 40.

Нагадаємо, Євгенія Власова хотіла піти з "Танців з зірками" через сварку з Максом Леоновим. Зірці запропонували замінити партнера.

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