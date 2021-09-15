"Танці з зірками": глядачі "побачать" на паркеті легендарного Григорія Чапкіса

У третьому епізоді на глядачів чекає номер пам'яті судді шоу.

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі "1+1" відбудеться третій прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Тема нового ефіру: "Рік який змінив моє життя". Відверті та неочікувані зізнання зірок не залишать глядачів байдужими та познайомлять з найважливішими переломними моментами їхнього життя.

У третьому епізоді на глядачів чекає номер пам'яті легендарного судді шоу Григорія Чапкіса. Масштабна постановка приголомшить не лише танцями, які обожнював Григорій Миколайович, а й тим, що завдяки спеціальним сучасним технологіям його знову можна буде побачити на паркеті. Якою буде ця присвята, дивіться вже цієї неділі в ефірі телеканалу 1+1.

Григорій Чапкіс / instagram.com/gorbunovyuriy

Недільного вечора вперше у п'ятому сезоні проєкту за суддівським столом з'явиться гостьовий суддя - попдіва українського шоубізнесу Оля Полякова, яка брала участь у другому сезоні оновлених "Танців з зірками". Вона допоможе суддям оцінювати зіркових учасників.

Оля Полякова / пресслужба каналу "1+1"

Ведучою балкону стане відома телеведуча та зіркова суддя шоу "Маскарад" Маша Єфросиніна. До того ж, на глядачів чекає спільний танець зіркових суддів на відкритті шоу.

Маша Єфросиніна / пресслужба каналу "1+1"

Пара Артур Логай та Анна Кареліна, які минулого прямого ефіру набрали найбільшу кількість балів від суддів, здивує глядачів віденським вальсом та приголомшливою розповіддю актора про його залежність.

Артур Логай / пресслужба каналу "1+1"

MELOVIN та Ліза Русіна запалять головний паркет країни та станцюють ча-ча-ча. Чи здивує співак цього разу Катерину Кухар особливим подарунком, як робив це два тижні поспіль, дізнаємось вже у неділю.

MELOVIN та Ліза Русіна / пресслужба каналу "1+1"

Джамала та Антон Нестерко виконають традиційний кримсько-татарський танець у національному одязі. Співачка розповість, як перемога на "Євробаченні" змінила її життя.

Джамала / пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, минулого тижня проєкт залишила перша пара - Іван Люлєнов та Яна Цибульська. У другому прямому ефірі одна з пар також залишить паркет. Дві пари, які у сумі отримають найменшу кількість балів від глядачів та суддів, потраплять до зони ризику.

З одного номеру телефону можна відправити 50 SMS та здійснити 50 дзвінків за улюблену пару. Також можна надіслати 7 суперголосів у додатку 1+1 video та КИЇВСТАР ТБ. 1 суперголос дорівнює 7 звичайним SMS.

Ведучі сезону – Юрій Горбунов та випускниця "Медіашколи" 1+1 Іванна Онуфрійчук.

Тривають продажі квитків на прямі ефіри п'ятого сезону "Танців із зірками". Кожен бажаючий може стати свідком грандіозної події і потрапити на головний танцювальний паркет країни, щоб розділити з улюбленими зірками емоції від участі в шоу. Квитки можна придбати на прямі ефіри та генеральні прогони. Крім того, можна відчути себе суддею проєкту та подивитись генеральний прогон ефіру із зіркового крісла. Із умовами придбання квитків можна ознайомитись за посиланням.

Дивіться "Танці з зірками" щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1.

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