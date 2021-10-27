"Танці з зірками": головна хореографиня шоу відповіла, хто буде у фіналі

"Танці з зірками": головна хореографиня шоу відповіла, хто буде у фіналі

Танцівниця поділилась своїми думками.

Головна хореографиня "Танців з зірками" Олена Шоптенко назвала, хто на її думку буде у фіналі шоу.

Так, у програмі "Сніданок з 1+1" знаменитість спочатку не хотіла розповідати про своїх фаворитів, адже вона за кожного переживає. Втім, згодом вона таки розговорилася.

"Мені здається, що у фіналі стовідсотково буде спортсменка, бо насправді це було б цікаво, актор і, думаю, хтось з шоубізнесу", - поділась Олена.

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар / instagram.com/tanci1plus1

Хоч хореографиня й не називала імен, однак, спортсменка – Ольга Харлан, актор – Артур Логай або Костянтин Войтенко. А от хто саме буде у фіналі з зірок шоубізнесу – поки не зрозуміло.

Окрім цього, Олена розповіла, які якості повинні бути у танцівників. Вона зазначила, що головне - не зупинятися.

"Видно, що всі дуже втомлені: фізично і морально. Зараз головне не зупинятися, а ділитися з глядачами своєю енергією. Також потрібно танцювати про щось, аби люди розуміли тебе та голосували", - говорить хореографиня шоу.

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