"Танці з зірками": Харлан і Дікусар вдруге не вийшли на паркет

"Танці з зірками": Харлан і Дікусар вдруге не вийшли на паркет

Втім, учасники, які хворіють на коронавірус, все ж показали свій танець.

Учасники "Танців з зірками", фехтувальниця Ольга Харлан та її партнер Дмитро Дікусар знову не вийшли на паркет.

Так, минулого тижня пара захворіла на коронавірус. Вони вже використали своє право на імунітет, тож сьогодні мали або станцювати, або ж покинути шоу. Аби не вилетіти з проєкту Дмитро та Ольга записали на відео своє ча-ча-ча.

"Це найтяжчий тиждень на проєкті для нашої пари. Мало того, що ми обидва захворіли, нам треба тренуватися віддалено і ще підготувати два танці. Я почуваюся не дуже, хоча лікарі кажуть, що все минає в легкій формі, тому що я вакцинована. Не можу уявити, що було б, якби у мене не було вакцини", – поділилася Ольга.

Тож, парі довелося тренуватися вночі, аби останніми приходити до зали і після них можна було продезінфікувати приміщення. Як зазначив Дмитро, через хворобу та пізній час, готуватися було ще складніше. Так, номер учасники підготували всього за 5 годин.

Зі свого боку, Дікусар розповів, що він постійно відчуває втому, але просто так здаватися не збирається. Більше того, хореограф заявив про амбіції стати суддею наступного сезону "Танців".

Судді подякували парі на номер. Втім, Влад Яма зазначив, що йому хотілося б побачити більше задоволення від танцю, але зазначив, що розуміє все і підтримує учасників.

"Одужуйте, ми вас дуже чекаємо. Ви зробили подвиг", – додала Катерина Кухар.

Оцінки пари – 26.

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