"Танці з зірками": хто першим покинув шоу

До зони ризику потрапило три зіркові пари.

Щойно на каналі "1+1" відбувся другий прямий ефір оновленого п'ятого сезону шоу "Танці з зірками".

Так, у результаті голосування суддів та глядачів, до зони ризику потрапило три пари: Джамала та Антон Нестерко, Фагот та Катерина Тришина та Іван Люленов та Яна Цибульська. Втім, за крок до вильоту глядачі врятували Джамалу та Фагота.

Проєкт покинули Іван Люленов та Яна Цибульська.

Іван Люленов та Яна Цибульська / instagram.com/tanci1plus1

Для учасників виліт був справжнім шоком. У прощальній промові вони не були багатослівними. "Усім дякую велике", – сказав гуморист.

"Хочемо сказати, що ми дуже вдячні усім, хто підтримував нас. Нам дуже шкода, що ми не зможемо ще потанцювати. Ми готували класні танці для вас. Я думаю, що Ваня міг би ще себе показати. Дуже шкода, він дуже класний", – прокоментувала Яна.

Нагадаємо, цього ефіру зірка "Жіночого Кварталу" завчасно покинула проєкт. Анастасія Оруджова не змогла продовжити участь через травму.

Втім, її партнер далі боротиметься за кубок із подругою Насті – Олександрою Машлятіною.

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