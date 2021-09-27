"Танці з зірками": хто вилетів з проєкту після четвертого ефіру

"Танці з зірками": хто вилетів з проєкту після четвертого ефіру

До зони ризику потрапило три зіркові пари.

Щойно на каналі "1+1" відбувся четвертий прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Учасники максимально викладалися на паркеті та намагалися здивувати глядачів. Втім, одній парі все ж не вдалося достукатися до сердець шанувальників.

Так, у результаті голосування суддів та глядачів проєкт покинула пара Олексій Суровцев та Марія Колосова.

Олексій Суровцев та Марія Колосова / instagram.com/tanci1plus1

Разом із ними до зони ризику потрапили: Фагот та Катерина Тришина і Євгенія Власова та Макс Леонов. Втім, за крок до вильоту глядачі врятували цих учасників.

"Друзі мої, дуже шкода, що не вдалося виконати усі танці, які я хотів. Але я обіцяю, що я їх вивчу вдома. Велика честь бути з вами на одному паркеті. Спасибі вам! Спасибі суддям, постановникам, усім", – прокоментував виліт Суровцев.

Нагадаємо, у четвертому ефірі шоу Фаготу стало зле. Артисту викликали медиків.

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