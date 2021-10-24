"Танці з зірками": хто вилетів з проєкту після восьмого ефіру

До зони ризику потрапило три пари.

На каналі "1+1" відбувся восьмий прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Цього тижня, на відміну від попереднього, де пішли дві пари, проєкт покинула одна. Так, у випуску, у якому до пар долучилися учасники минулих сезонів, не вдалося довести глядачам, що вони варті перемоги – Євгенії Власовій та Максу Леонову.

Євгенія Власова та Макс Леонов / instagram.com/eygeniavlasova

Разом із ними до зони ризику потрапили такі учасники: Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук, Артур Логай та Анна Кареліна. Але за крок до вильоту глядачі врятували Войтенко і Маланчук.

Тож, довелося виконувати перед суддями танець за життя Логаю і Власовій. Вони танцювали пасодобль. Судді одноголосно віддали перевагу Артуру та Анні.

"Звичайно, я дуже сподівалася дійти до фіналу. Те, що я пройшла тут – це величезна школа життя. Мабуть, я буду після цього проєкту набагато міцнішою. Я перемагала неодноразово тут, від першого виступу я перемагала. Я дуже вдячна тому, що моє тіло відгукнулося на моє прохання і давало мені стільки сил. Я зробила так багато, я не очікувала. Мені дуже шкода, що я не змогла подарувати своєму партнеру фінал", – прокоментувала Власова.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання