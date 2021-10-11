"Танці з зірками": хто вилетів з шоу після шостого ефіру

"Танці з зірками": хто вилетів з шоу після шостого ефіру

Глядачі неочікувано не підтримали учасників, які тривалий час були їхніми кумирами.

На каналі "1+1" відбувся шостий прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Цього тижня одразу дві пари мали покинути проєкт. Так, у випуску, який був присвячений кумирам, не вдалося довести глядачам, що вони варті перемоги – парі Lida Lee та Олексій Базела.

Lida Lee та Олексій Базела / пресслужба каналу "1+1"

Разом із ними до зони ризику потрапили Олександра Заріцька та Юрій Мєшков, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар. Вирішити, хто ж має піти з проєкту, довірили суддям. Так, вони влаштували голосування. За Олександру Заріцьку віддали свої голоси Юлія Саніна та Катерина Кухар, а за Ольгу Харлан – Макс Чмерковський та Влад Яма.

Оскільки голоси розділилися порівну, судді поспілкувалися між собою та вирішили залишити в проєкті і співачку, і фехтувальницю. Тож, шоу покинула лише одна пара.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання