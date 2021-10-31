"Танці з зірками": хворий на COVID-19 Каднай знайшов оригінальний вихід та показав свій номер

Співак та хореографиня показали "танець-дистанційку".

У дев'ятому ефірі шоу "Танці з зірками" співак Дмитро Каднай вдруге поспіль не зміг вийти на паркет шоу.

Зірка вже використав своє право на імунітет минулого тижня, тож сьогодні він мав або станцювати, або ж покинути шоу. Аби не вилетіти з проєкту артист та його партнерка Аліна Лі знайшли вихід та вперше в історії "Танців" виконали так званий "танець-дистанційку". Аліна показала фрістайл на паркеті, а Дмитро - з самоізоляції. Лікарі дозволили Дмитру фізичні навантаження, тож рано вранці він приїхав до зали та записав свій виступ на відео.

"Я почуваюся ліпше, лише залишився кашель та дуже сильна слабкість. Добре, що немає температури. Лікарі кажуть, звичайно, що не треба навантажувати організм, проте, я тренуюся", – прокоментував свій стан Каднай.

Зі свого боку, суддя Влад Яма поділився, що навіть не відчув, що Дмитра сьогодні не було у залі, аж настільки органічно пара станцювала.

"Я не помітив жодного екрану, для мене це була повноцінна пара та постановка. Яскраво, легко, невимушено. Діма танцював, як справжній соліст, просто, як переможець", – заявив головний суддя шоу.

Катерина Кухар зазначила, що Дмитро танцював дуже пластично та фантастично.

А Макс Чмерковський прокоментував номер так: "Я думаю, ми всі відчуваємо, наскільки складно танцювати після і під час хвороби. Я поаплодую стоячи, тому що це було дуже круто. Аліно, Дмитро неймовірний, тому повертайте його сюди, бо він має ще багато показати".

Оцінки учасників – 26.

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