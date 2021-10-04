"Танці з зірками": Ілона Гвоздьова та Юрій Ткач за 4 роки знову повернулися на паркет

Пара приголомшила ефектним танцем.

У п'ятому прямому ефірі шоу "Танці з зірками" після виступів усіх учасників на паркет вийшли улюбленці 4 сезону Ілона Гвоздьова та Юрій Ткач.

Так, цього вечора хореографиня була у ролі судді-джокера, а комік – ведучим балкону. Наприкінці випуску знаменитості повторили своє славнозвісне диско. Вони постали в образах героїв мультику "Нікчемний Я" - Грю та Люсі. Цей номер вони танцювали чотири роки тому також на п'ятому тижні.

Зауважимо, що 2017 року Ілона Гвоздьова та Юрій Ткач вилетіли з шоу за крок до фіналу.

Нагадаємо, цього тижня MELOVIN у жіночому образі та його партнерка нарвалися на критику суддів. Втім, цього разу Катерина Кухар вперше похвалила співака.

Зі свого боку, Євгенія Власова у складному костюмі приголомшила своїм виступом. Зірка виконала на паркеті пасадобль.

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