"Танці з зірками": імена нових танцівників та як минула гучна презентація шоу

"Танці з зірками": імена нових танцівників та як минула гучна презентація шоу

Творці шоу також розповіли, яким буде перший прямий ефір.

Напередодні довгоочікуваної прем'єри п'ятого сезону шоу "Танці з зірками", яка відбудеться 5 вересня о 21:00 на телеканалі 1+1, минула вишукана презентація, на яку завітали учасники проєкту, зірки, блогери та журналісти.

Атмосферу величного балу створювали витончені канделябри, вінтажні меблі, м'яке світло свічок, червоний хідник та дискоболи, якими був прикрашений ресторан у самому центрі парку Пушкіна у Києві, а також жива музика, дует скрипальок Amoretwins Duo.

Олена Шоптенко / пресслужба каналу "1+1"

Розпочинав вечір незмінний улюблений ведучий "Танців з зірками" Юрій Горбунов.

KADNAY / пресслужба каналу "1+1"

Генеральний продюсер телеканалу 1+1 Максим Кривицький розповів про нововведення п'ятого сезону.

Учасники "Танців з зірками" / пресслужба каналу "1+1"

"Вже 5 вересня о 21:00 на телеканалі "1+1" відбудеться грандіозна прем'єра нового сезону улюбленого танцювального шоу країни "Танці з зірками". Не секрет, що великі розважальні шоу - це один із основних та найуспішніших напрямків для телеканалу 1+1. Ми залишаємося найкращими на ринку у сегменті великих розважальних шоу. А проєкт "Танці з зірками" - це завжди майданчик для сміливих та трендових рішень. Цього року ми запросили приєднатися як креативного продюсера шоу хореографиню та режисерку Олену Коляденко, а також українсько-американську зірку, чемпіона світу із латинських танців Макса Чмерковського, якого добре пам’ятає наша аудиторія. Впевнений, що ви із захопленням будете спостерігати за нашими зірковими парами, які вражатимуть сміливими постановками", – прокоментував Максим Кривицький.

Юрій Горбунов та Володимир Завадюк / пресслужба каналу "1+1"

Також на грандіозну презентацію завітав новий суддя п'ятого сезону українсько-американська зірка, чемпіон світу із латинських танців Макс Чмерковський, який щойно прилетів до Києва.

"Шоу "Танці з зірками" для мене дуже особливе. Понад чотирнадцять років я виходив на паркет американської версії шоу "Dancing With The Stars" як учасник, отримав кубок переможця. Всі ці роки я дивився українську версію і захоплювався всім: від неймовірного прогресу зірок, до чуттєвих та сильних постановок. Зізнаюся, що я багато років хотів взяти участь в шоу на своїй Батьківщині - в Україні. І цього сезону ми з вами нарешті зустрінемось на "Танцях з зірками". Я став новим суддею проєкту. Це цікавий та хвилюючий досвід. Я очікую від сезону перш за все свята танцю та краси, філігранної техніки від учасників та непідробних емоцій", – прокоментував Макс Чмерковський.

Новий сезон "Танців з зірками": які сюрпризи готують для глядачів творці шоу

На вишуканій презентації оголосили імена оновленого складу танцівників сезону, які досі трималися у таємниці. Ними стали:

чемпіонка України, півфіналістка чемпіонату світу з бальних танців Анна Кареліна;

Аліна Лі, фіналістка та учасниця WDC Ukrainian Cup;

Аліна Лі / пресслужба каналу "1+1"

Олексій Базела, чемпіон України, призер та фіналіст багатьох міжнародних турнірів;

Олексій Базела / пресслужба каналу "1+1"

Даніела Преап, фіналістка юніорського Блекпула за стандартом;

Даніела Преап / пресслужба каналу "1+1"

Макс Леонов, віце чемпіон світу та України серед професіоналів у латиноамериканській програмі, переможець проекту “Танці з зірками” 2020

Макс Леонов / пресслужба каналу "1+1"

Дмитро Дікусар, призер чемпіонату України, фіналіст міжнародних змагань, фіналіст кубку Європи з латиноамериканських танців, призер Кубка світу з латиноамериканських танців;

Дмитро Дікусар / пресслужба каналу "1+1"

Ліза Русіна, одна з найбільш медійних молодих танцівниць в країні;

Ліза Русіна / пресслужба каналу "1+1"

Марія Колосова, дипломований хореограф-постановник, тренер із бальних танців, яка два роки пропрацювала у тандемі із найвідомішим, легендарним суддею "Танців із зірками" Григорієм Чапкісом;

Марія Колосова / пресслужба каналу "1+1"

Юрій Мешков, п'ятиразовий чемпіон, півфіналіст чемпіонату світу;

Марія Колосова і Юрій Мешков / пресслужба каналу "1+1"

Антон Нестеренко, п'ятиразовий чемпіон України, фіналіст чемпіонату світу в Парижі;

Антон Нестеренко / пресслужба каналу "1+1"

Роксоляна Маланчук, чемпіонка України з бальних танців;

Роксоляна Маланчук / пресслужба каналу "1+1"

Денис Самсон, дворазовий чемпіон України із десяти танців, хореограф проєкту "Танці з зірками" у Бейруті;

Денис Самсон / пресслужба каналу "1+1"

Катерина Трішина, фіналістка та хореографиня танцювального проєкту "Танці з зірками", "Танцюю для тебе”;

Катерина Трішина / пресслужба каналу "1+1"

Яна Цибульска, учасниця трьох сезонів проекту "Танці з зірками" та хореограф постановник проектів "Голос країни", "Голос діти", "Танці з зірками", "Ліпсінк батл".

Яна Цибульська / пресслужба каналу "1+1"

А от з ким із зірок вони танцюватимуть, стане відомо вже під час першого прямого ефіру 5 вересня о 21:00 на телеканалі 1+1.

На презентації стало відомо, що новою ведучою голд-руму стане Іванна Онуфрійчук, яка вже з’являлась на балконі “Танців із зірками”.

Нова ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук / пресслужба каналу "1+1"

Вестиме балкон під час першого прямого ефіру головний хітмейкер країни Макс Барських. Він же стане спеціальним гостем зі своїм виступом. Творці шоу привідкрили завісу і розповіли, що деякі пари танцюватимуть під живі виступи сучасних українських зірок - гурту Калуш и та інтернет-сенсації Wellboy.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання