"Танці з зірками": Ірина Білик з'явиться на паркеті разом зі своїм колишнім Дмитром Дікусаром

Співачка також вестиме балкон у другому ефірі.

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться другий прямий ефір головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Всі танці пар будуть присвячені темі кохання, а зірки поділяться відвертими історіями свого життя та познайомлять глядачів із найдорожчими людьми.

Для глядачів творці проєкту підготували безліч сюрпризів. Цієї неділі вестиме балкон співачка, учасниця зіркової команди шоу "Маскарад" на 1+1 Ірина Білик. Також артистка з'явиться на паркеті під час фокстроту пари Євгенії Власової та Дмитра Дікусара, а ось в якій якості - стане відомо вже у неділю. Нагадаємо, Ірина та Дмитро танцювали разом на "Танцях з зірками" 2007 року, а згодом пара одружилася.

Пара Олександра Заріцька та Юрій Мєшков продемонструють на паркеті бродвей, а Олександра перевтілиться у образ спокусливої Мерилін Монро. Актор Олексій Суровцев та Марія Колосова, яким минулого ефіру не вдалося підкорити суддів своїм танцем, спробують здивувати запальним диско.

Олексій Суровцев та Марія Колосова / пресслужба каналу "1+1"

Зірка "Ліги Сміху" Іван Люленов та Яна Цибульська запалять паркет, виконавши джайв. Іван перевтілиться у справжнього супермена, який рятує свою кохану від хуліганів.

Також стане відомо, чи вийде на паркет гумористка та зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова, яка минулого тижня травмувала коліно.

Анастасія Оруджова та Денис Самсон / пресслужба каналу "1+1"

А сьогодні до студії "Сніданку з 1+1" завітав актор, зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай разом із партнеркою Анною Кареліною, де розповів, як минають їхні тренування та чи все вдалося під час першого виступу.

Учасники "Танців з зірками" Артур Логай і Анна Кареліна поділилися враженнями від проєкту в студії "Сніданку"

У другому прямому ефірі одна з пар покине паркет. Дві пари, які у сумі отримають найменшу кількість балів від глядачів та суддів, потраплять до зони ризику. Судді шоу вирішуватимуть, хто продовжить далі, а хто покидає проєкт.

Судді шоу "Танці з зірками" / пресслужба каналу "1+1"

Загалом з одного номеру можно відправити 50 SMS та здійснити 50 дзвінків за улюблену пару. Також можна надіслати 7 суперголосів у додатку 1+1 video та КИЇВСТАР ТБ. 1 суперголос дорівнює 7 звичайним SMS.

Нагадаємо, прем’єрний випуск "Танців з зірками" високо оцінили телеглядачі. Він пройшов з часткою 18.2% за аудиторією 18-54 (50+), охопленням 4,1 мільйона глядачів за аудиторією 4+ (Україна). Телеканал 1+1 став лідером неділі на українському телебаченні із часткою 12,3% та тижня із часткою 9,8%. Ведучі сезону – Юрій Горбунов та випускниця "Медіашколи" 1+1 Іванна Онуфрійчук.

Тривають продажі квитків на прямі ефіри п'ятого сезону "Танців із зірками". Кожен охочий може стати свідком грандіозної події і потрапити на головний танцювальний паркет країни, щоб розділити з улюбленими зірками емоції від участі в шоу. Квитки можна придбати на прямі ефіри та генеральні прогони. Крім того, можна відучити себе суддею проєкту та подивитись генеральний прогон ефіру із зіркового крісла. Із умовами придбання квитків можна ознайомитись за посиланням. Придбати квиток можна за посиланням.

Нагадаємо, як минув перший ефір "Танців з зірками", ви можете переглянути у нашому матеріалі. Енергійний кан-кан Логая та зухвалий пасодобль Харлан не лишили байдужими нікого.

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