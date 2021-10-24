"Танці з зірками": KADNAY не вийшов на паркет та повідомив причину

"Танці з зірками": KADNAY не вийшов на паркет та повідомив причину

Співак заразився коронавірусом.

Учасник "Танців з зірками" та співак Дмитро Каднай у восьмому прямому ефірі не вийшов на паркет шоу.

Артист повідомив, що заразився коронавірусом. Зараз він перебуває вдома на самоізоляції. Партнерки, які з ним тренувалися, на щастя, не захворіли.

"Танці з зірками" / скріншот з відео

"Мені стало зле після нічної репетиції. Приїхав додому, мені прийшов позитивний результат на коронавірус. Я поки на самоізоляції. Дуже радий, що в Аліни та Аделіни все добре", - говорить артист.

Він зізнається, що він з Аліною Лі та Аделіною Делі готував крутий танець. Він дуже шкодує, що не зміг виступити.

"Танці з зірками" / скріншот з відео

"Ми готували нереальний номер. Дуже хотів вас здивувати. Мені взагалі не віритися. Я шокований. Невже я не переможу у цьому шоу, невже моя мрія не здійсниться?" - повідомив засмучений виконавець.

"Танці з зірками" / скріншот з відео

Хоча з ним зв’язалися відеозв’язком у прямому ефіру. Дмитро говорить, що йому вже краще. Він відчуває смаки та грає на гітарі. Артист сподівається, що у наступному випуску танцюватиме на паркеті, а поки у нього "імунітет".

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання