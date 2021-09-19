"Танці з зірками": Катерина Кухар подарувала MELOVIN "мозок"

MELOVIN також вручив судді новий презент.

У третьому ефірі "Танців з зірками" епатажний співак MELOVIN продовжив свою традицію та знову вручив Катерині Кухар подарунок.

Та цього разу хереографиня вирішила відповісти артисту. Вона подарувала йому череп, у якому виднівся мозок. Ймовірно, вона хотіла натякнути співаку, що треба танцювати, а не вручати презенти.

Втім, MELOVIN подарував їй окуляри для зору. А пізніше виніс МРТ свого мозку. Таким чином він, схоже, відповів Кухар, що мозок у нього є.

Та, мабуть, подарунки артиста не впливають на бали судді. Вона поставила йому лише три бали.

Нагадаємо, раніше MONATIK довів до сліз Lida Lee у прямому ефірі шоу "Танців з зірками". Артист зв'язався зі своєю експідопічною відеоз'язком.

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