"Танці з зірками": Катерина Кухар у сексісукні захопила сальсою

Суддя вийшла на паркет з Артуром Логаєм та Анною Кареліною.

В одинадцятому випуску шоу "Танці з зірками" суддя проєкту Катерина Кухар вийшла на паркет з учасниками шоу.

Так, балерина станцювала з Артуром Логаєм та Анною Кареліною. Разом вони виконали сальсу.

"Танці з зірками" / скріншот з відео

"Друзі, для мене сьогоднішній танець – це теж виклик. Мене всі звикли бачити у пуантах. А сьогодні я буду зовсім іншою. Я додам перчику та пристрасті", - заявила перед виступом балерина.

До слова, Катерина та Анна вийшли на паркет в однакових спокусливих образах. Так, вони були одягнені у яскраві сексісукні.

"Танці з зірками" / скріншот з відео

Навіть Юрій Горубнов був шокований від такого образу балерини. Так, він зауважив, що сподівається, що Олександр Стоянов не ревнуватиме Катерину.

Зазначимо, Артур Логай та Анна Кареліна отримали за сальсу 29 балів.

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