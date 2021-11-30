"Танці з зірками": Катерина Кухар відповіла, чи заслужено перемогли Логай та Кареліна

Суддя шоу поділилася фото з тріумфаторами цього сезону.

Минулої неділі стали відомі імена переможців шоу "Танці з зірками".

Так, у суперфіналі глядачі та судді максимально підтримали пару зірки серіалу "Моя улюблена Страшко" Артура Логая та його партнерки Анни Кареліної. Суддя проєкту Катерина Кухар відповіла, чи заслужено перемогли ці учасники. На сторінці в Instagram прима Національного театру опери та балету опублікувала фото з ними та заявила, що цього року голоси суддів та глядачів збіглися.

instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Артуре, Анно, ви - найвідданіша, відчайдушна пара, завжди готова на ризики! Я знаю, як неймовірно багато ви працювали і не шкодуючи себе відточували майстерність! Вітаю із заслуженою та гідною перемогою! Ідіть слідом за своєю мрією", – поділилася знаменитість.

instagram.com/ekaterinakukhar_official

Зі свого боку, думки юзерів в коментарях дещо розділилися. Так, одні фани вважають перемогу Логая заслуженою, а інші – ні.

Це мегазаслужено! Артур та Аня неймовірні, дуже тішуся за них

Аня варта перемоги, Артур – ні

Класно, хоч цього сезону все справедливо

Хороший сезон - чудові судді, цікаві учасники, класні фіналісти та супер переможці!!! Дякую за шоу!

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