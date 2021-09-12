"Танці з зірками": колишній Олександри Заріцької шокував її своїм неочікуваним зверненням

У 22 роки співачка була шалено закохана у свого друга.

Щойно на каналі 1+1 розпочався другий прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Тема ефіру – кохання. Сьогодні учасники діляться своїми історіями. Так, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька поділилася, що через комплекси щодо зайвої ваги вона не мала серйозних стосунків. Втім, у 22 роки майбутня артистка була шалено закохана у свого ліпшого друга. Саша уявляла весілля з ним, спільних дітей, втім, він відверто сказав, що не кохає Заріцьку.

В ефірі колишній неочікувано звернувся до співачки, чим не на жарт її шокував. Хлопець заявив, що шкодує, що не зміг зберегти ті стосунки.

Колишній Олександри Заріцької

"Сашо, у нас з тобою дійсно були близькі стосунки і я жалкую досі, що мені не вдалося їх втримати", – повідомив колишній коханий виконавиці.

Зі свого боку, Заріцька зізналася, що звернення вибило її з колії: "Навіщо ви це робите?".

Нагадаємо, раніше Олександра Заріцька вперше розповіла про свої невдалі стосунки. Виконавиця двічі була закохана.

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