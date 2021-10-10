"Танці з зірками": Костянтин Войтенко заявив, що має емоційний зв'язок з Григорієм Чапкісом

Актор зізнався, що саме хореограф надихнув прийти його на проєкт.

Український актор, учасник шоу "Танці з зірками" Костянтин Войтенко у вечір кумирів присвятив свій танець легенді Григорію Чапкісу.

Так, зірка зізнався, що саме хореограф надихнув прийти його на проєкт.

"Він так говорив про танець, так пристрасно, глибоко. Я дуже чекав, коли слово дадуть йому. У свої 91 у нього було стільки жаги до життя. Коли я згадую про це – у мене з’являються сили. Він невеликого зросту, я невеликого зросту. Він абсолютна легенда, якою пишається вся Україна. У мене реально є емоційний зв’язок з цією людиною", – заявив Войтенко.

Фрістайл, який пара присвятила легендарному хореографу, поставив син Григорія Чапкіса – Грег. Коли хореограф дізнався, що пара присвячує танець його батьку – спеціально прилетів з Америки.

Після виступу глядачі гучно аплодували та скандували: "Браво". Зі свого боку, Грег залишився задоволеним результатом та заявив, що Григорій Миколайович оцінив би танець: "Вони дуже добре станцювали, я це все відчував у собі, мурашки по всьому тілу. Мій тато дуже пишався б вами".

Втім, Катерина Кухар зізналася, що пара Кості та Роксоляни їй не подобається. Тому суддя чекає на вечір, коли пари мінятимуться партнерами. Ці свого боку, Макс Чмерковський не погодився із думкою колеги.

Оцінки – 34 бали.

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