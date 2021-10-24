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"Танці з зірками": красуня-дружина Чмерковського завітала на прямий ефір шоу

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"Танці з зірками": красуня-дружина Чмерковського завітала на прямий ефір шоу

Макс Чмерковський з дружиною / instagram.com/maksimc

Пета сидить у глядацькому залі.

Дружина нового судді "Танців з зірками", українсько-американського чемпіона світу з латинських танців Макса Чмерковського - Пета завітала на прямий ефір шоу.

Так, дружина хореографа нещодавно прилетіла до України. Звісно, Пета не змогла не прийти на шоу. Вона говорила раніше, що дуже хоче побачити, як її чоловік працює.

Макс Чмерковський з дружиною / © скріншот з відео
Макс Чмерковський з дружиною / скріншот з відео

Тому Пета прийшла на шоу та сидить у глядацькому залі. До речі, Макс, як справжній романтик, подарував своїй коханій розкішний букет квітів та поцілував її.

Макс Чмерковський з дружиною / © скріншот з відео
Макс Чмерковський з дружиною / скріншот з відео

До слова, Пета й сама брала участь у шоу "Танці з зірками". Щоправда, вона була учасницею американської версії. Вона навіть двічі перемагала.

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