"Танці з зірками": Ксенія Мішина у сукні з декольте захопила своєю розкутістю

Акторка долучилася до пари Артура Логая та Анни Кареліної.

Під час 12 ефіру "Танців з зірками", в якому на допомогу учасникам сезону прийшли переможці попередніх сезонів шоу, на паркеті з'явилася Ксенія Мішина.

Зірка серіалу "Кріпосна", яка перемогла у шоу з Женею Котом 2019 року, долучилася до пари Артура Логая та Анни Кареліної. Артур переконаний, що те, що Ксенія стала першою переможницею-акторкою, точно гарний знак для його пари.

Тож, вони виконали ча-ча-ча під хіт Кайлі Міноуг - Can't Get You Out Of My Head. До слова, Мішина у сукні з декольте захопила своєю розкутістю.

Цього тижня судді стали ще більш прискіпливими, оскільки за тиждень вже відбудеться суперфінал. Тож, ложка дьогтю дісталася і Логаю.

"Мінуси. Я сьогодні такий злий, тому що все йде до кінця і треба розставити усі крапки над "і". Елементи ча-чі були дещо слабкими, підтримка не вдалася. Плюси: я вважаю, що це найкраща пара цього сезону. Сподіваюся, що глядачі зроблять правильний вибір", – заявив Макс Чмерковський.

У результаті за номер вони отримали 25 балів.

