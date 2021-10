"Танці з зірками": кумедна Lida Lee насмішила гримасами під час запальної самби

Співачка та її партнер втілили образи із фільму "Сімейка Адамсів".

У п'ятому прямому ефірі шоу "Танці з зірками" однією з перших вийшла на паркет пара Lida Lee та Олексій Базела.

У вечір, який присвячений українському та світовому кіно, учасники втілили образи із фільму "Сімейка Адамсів". Співачка та її партнер, чемпіон України з бальних танців, виконали самбу під хіт Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name). Під час виступу виконавиця захопила акторською грою та кумедними гримасами.

Судді позитивно оцінили номер. Зокрема, похвалила пару переможниця шоу, хореографиня Ілона Гвоздьова, яка сьогодні стала суддею-джокером.

"Лідо, спостерігаючи за тобою від першого по п'ятий ефір, я стовідсотково можу сказати, що у тебе тут усе відмінно. Я пам'ятаю, коли я танцювала у третьому сезоні, і схожий номер виконувала Анна Різатдінова та Олександр Прохоров, вони були батьками. Я можу сказати, що сьогодні вони б пишалися такими дітьми", – заявила Гвоздьова.

У результаті, судді оцінили номер у 30 балів.

Нагадаємо, суддя шоу Катерина Кухар назвала потенційних переможців. Також знаменитість поділилася, чи не ревнує її чоловік до Макса Чмерковського.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання