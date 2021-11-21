"Танці з зірками": кумедний Ігор Ласточкін повернувся на паркет шоу

Зірка приєднався до Войтенка та Маланчук.

У півфіналі шоу "Танці з зірками" учасники танцюють з переможцями минулих сезонів.

Так, до актора Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук долучився тріумфатор другого сезону Ігор Ласточкін. Він переміг 2018 року з Ілоною Гвоздьовою.

"Він технічний, пластичний, чує музику, не те що в тебе, Артуре", – описав Ласточкін Костю.

Так, тріо виконало на паркеті кумедний джаз. До слова, сьогодні Ігор святкує день народження.

Попри оплески задоволених глядачів, судді покритикували пару. Зокрема, Макс Чмерковський зазначив, що Костя та Роксоляна танцюють добре, але на одному рівні. Знаменитості хочеться бачити розвиток.

"Це все ж таки півфінал. Я хочу зрозуміти, чого ви тут добилися, у чому стався ваш ріст, де ця родзинка? Ви класні, а що ще, а де прогрес, де прогрес як пара?" – зазначив він.

А от Катерина Кухар заявила, що Войтенко не вдалося затьмарити виступом конкурентку Харлан: "Ваше соло прозвучало, але в дуеті ви трішечки недопрацювали баланс".

Оцінки – 26 балів.

Читайте також: